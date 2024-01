MMA : Justin Gaethje révèle la raison pour laquelle il a refusé d’affronter Saint-Denis

Florian Barré

Avant d’obtenir son combat contre Dustin Poirier, Benoît Saint-Denis a call-out plusieurs talents de la catégorie lightweight de l’UFC. Rafael Fiziev, Justin Gaethje, Mateusz Gamrot ou encore Beneil Dariush ont été mentionnés par l’ancien militaire. Ainsi, Gaethje, le numéro 2 de la division, révèle enfin la raison pour laquelle il n’a pas donné suite à la demande du Français.

Les prochaines semaines s’annoncent épiques du côté de la division dominée par Islam Makhachev. Si le champion en titre daghestanais n’a pas de combat prévu pour l’heure, il pourra cependant assister à un possible chamboulement au sein de sa catégorie puisque Dustin Poirier (3) sera opposé à Benoît Saint-Denis (12) à l’UFC 299 et Charles Oliveira (1) défiera Arman Tsarukyan (4) à l’UFC 300. De son côté, Justin Gaethje (2) concourra face à Max Holloway pour la ceinture BMF (Baddest Motherf*cker), également à l’UFC 300.

Gaethje recale BSD

Par ailleurs, Gaethje aurait potentiellement pu combattre Saint-Denis et non Holloway s’il avait répondu favorablement au défi lancé par le God of War. Mais celui-ci n'a pas répondu au challenge. Un choix qu'il a expliqué dans une récente interview donnée au journaliste Kevin Iole : « Je suis n°2 dans le monde, tout proche d’un combat pour le titre et s’il était à ma place, il saurait que le truc le plus débile à faire, ce serait de disputer un combat comme celui-là à l’heure actuelle. Non pas que je n’en ai pas envie. Ce combat m’excite, mais c’est un business et heureusement, je ne suis pas celui qui prend ces décisions parce que sinon, je n’en serais pas là. J’aurais accepté tous les combats. »

Gaethje remet sa ceinture en jeu