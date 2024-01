MMA : Doumbè réagit à la provocation de Jordan Zebo

Florian Barré

Le 30 septembre dernier, Jordan Zebo subissait un KO en 9 secondes face à Cédric Doumbè, dans la cage du PFL au Zénith de Paris. Depuis, le protégé de Fernand Lopez enchaîne les sorties médiatiques et a récemment incriminé le franco-camerounais, qui combattra le 7 mars prochain contre Baysangur « Baki » Chamsoudinov. Une déclaration houleuse à laquelle le principal intéressé n’a pas manqué de répondre avec son style bien à lui.

Cédric Doumbè est sur tous les fronts. Le septuple champion du Glory Kickboxing se prépare à affronter Baki à l’Accor Arena de Paris. Quand il ne s’entraîne pas, il passe le plus clair de son temps sur les réseaux sociaux, à interpeller son futur adversaire. L’objectif : le déstabiliser comme il a déstabilisé Jordan Zebo en septembre. Par ailleurs, ce dernier a récemment redonné signe de vie par le biais d’une déclaration où il met en exergue sa mauvaise relation avec Doumbè.

« Je ne pourrais pas être dans la même salle d’entrainement »

Dans une interview accordée à After Fight , Zebo affirme même qu’il ne pourrait pas s’entraîner avec le natif de Douala : « Moi, avec ma personnalité et dans le club où je suis, quelqu’un comme ça, je lui parle pas. Et je pense que beaucoup de gens du club ne l’apprécieraient pas. (…) Je ne pourrais pas être dans la même salle d’entrainement que lui et que ça se passe bien. » Des propos synonymes d’une tension encore palpable entre les deux hommes. Quoi qu’il en soit, The Best a rapidement réagi.

« Sois digne Jordan et comporte-toi en homme »