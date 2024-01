MMA : Un champion de l’UFC attend impatiemment le prochain combat de Saint-Denis

Florian Barré

Pour bon nombre d’observateurs, la catégorie lightweight de l’UFC est la plus compétitive de l’organisation. Au sein de celle-ci, Benoît Saint-Denis essaie de faire son trou. Actuellement classé 12e, le « God of War » affrontera Dustin Poirier, 3e, le 9 mars prochain. Une victoire pourrait ainsi le faire passer pour un prétendant sérieux à la ceinture, détenue par Islam Makhachev. Mais avant d’y parvenir, il pourrait y avoir un autre homme sur le chemin, en la personne de Justin Gaethje.

Nouvelle star de sa catégorie, Benoît Saint-Denis défiera le 9 mars prochain Dustin Poirier en guise de co-main event de l’UFC 299. Le Français sort d’une année 2023 pleine de réussite avec trois combats remportés en l’espace de cinq mois. De son côté, l’Américain sort d’une défaite contre Justin Gaethje pour le titre BMF. Ce même Gaethje, qui se prépare à remettre sa ceinture en jeu contre Max Holloway à l’UFC 300, considère le Français capable de s’imposer et se dit impatient d’assister à ce duel.

Boxe : Mike Tyson bientôt de retour sur le ring face à une ancienne gloire du MMA https://t.co/AdIVd8p4Q2 pic.twitter.com/znGoNJchep — le10sport (@le10sport) January 28, 2024

Saint-Denis «en est capable» bien que Poirier soit «dangereux»

« C’est un sport tellement dingue. Je pense que la chance est un facteur qui entre en jeu. Je ne sais pas s’il est très important, mais je pense que Benoît en est capable. Il est très talentueux, poursuit le lutteur de 35 ans. Il est dans une situation très similaire à celle de (Rafael) Fiziev quand je l’ai affronté. Il arrivait avec le plein de confiance et d’appétit. Mais il ne faut pas se reposer sur ses lauriers dans ces cas-là. Poirier est dangereux, je suis dangereux et ces gars-là aussi. Ils sont jeunes, affamés, confiants et follement talentueux. »

« C’est le combat qu’il méritait de disputer »