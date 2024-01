MMA : Quand le coach de Khabib et Makhachev compare Doumbè à Mike Tyson

Florian Barré

Alors qu’il a déclaré la semaine dernière qu’il ne rejoindrait sans doute jamais l’UFC, Cédric Doumbè reste malgré tout une figure reconnue par les membres de l’organisation reine du MMA. En effet, avant même le KO éclair infligé à Jordan Zebo le 30 septembre dernier, Javier Mendez, coach de Khabib Nurmagomedov et Islam Makhachev, faisait l’éloge du natif de Douala.

À 31 ans, et malgré un bilan encore timide de 5-0-0 en MMA, Cédric Doumbè est loin d’être un petit nouveau dans le monde des sports de combat. D’ailleurs, le plus gros de sa carrière est déjà derrière lui. Avant d’effectuer sa transition vers les arts martiaux mixtes, le franco-camerounais a été sept fois champion chez les poids mi-moyens du Glory Kickboxing . Il possède un bilan pharamineux de 75 victoires pour 6 défaites seulement. Depuis, il s’est tourné vers le MMA et a signé au PFL, organisation concurrente de l’UFC qu’il ne rejoindra sans doute jamais.

MMA : Officiel, un combattant français fait son grand retour à l’UFC ! https://t.co/L0f26Pv5Ox pic.twitter.com/B5lvIDVvze — le10sport (@le10sport) January 25, 2024

« Il me rappelle un peu le même genre que Mike Tyson »

Ainsi, cela fait déjà des années que le nom de Cédric Doumbè tourne au sein de la planète MMA. Javier Mendez en a lui-même témoigné. L’entraîneur de Khabib Nurmagomedov et Islam Makhachev s’est exprimé à son sujet il y a quelques mois, dans des propos relayés par le compte X de MMATime : « Ils ont un combattant que je connais qui s’entraînait dans ma salle. Cédric Doumbè ! C’est le plus méchant. Ce mec est une machine de destruction. C’est un welter, poursuit Mendez. C’est l’un des meilleurs champions du Glory de tous les temps et je te le dis maintenant, ceux qui le combattent… C’est vraiment pas facile. Ce mec, il est pas si grand, il est assez fort, il me rappelle un peu le même genre que Mike Tyson ? Pas très grand mais il est puissant, il est très rusé, très confiant et il est en 4-0 pour une raison (5-0 maintenant). »

Doumbè vise la ceinture du PFL et rien d’autre