WWE - WrestleMania : Après The Rock, une autre légende pourrait faire son retour !

Pour le quarantième anniversaire de son show phare, la WWE peut compter sur la présence de Dwayne Johnson, alias The Rock, venu s’impliquer dans la rivalité principale de la compagnie. L’acteur hollywoodien a participé aux grandes heures du catch américain dans les années 1990, aux côtés notamment de ‘Stone Cold’ Steve Austin, qui ne dit pas non lui aussi à un retour.

Si son rôle précis n’a pas encore été dévoilé, Dwayne ‘The Rock’ Johnson devrait bien être présent à Philadelphie le week-end du 6 avril pour WrestleMania 40. L’acteur de ‘Fast and Furious’ et ‘Jumanji’ a retrouvé la WWE en début d’année et tient une place importante dans la rivalité principale de l’organisation opposant Roman Reigns et Cody Rhodes. The Rock figure d’ailleurs dans la bande-annonce de l’événement dévoilée en marge du Super Bowl par la WWE, avec également Seth Rollins. Un retour aux sources pour Dwayne Johnson, parti sur les planches d’Hollywood après avoir contribué aux grandes heures du catch américain dans les années 1990, avec notamment ‘Stone Cold’ Steve Austin à ses côtés. Lui aussi pourrait d’ailleurs se laisser tenter par un retour.

« Il ne faut jamais dire jamais »

Tout comme Dwayne Johnson, Steve Austin pourrait se laisser tenter par un ultime combat sur le ring, lui qui a fêté ses 59 ans en décembre dernier. « J'ai dit que je ne monterais plus jamais sur un ring à moins que toutes les étoiles ne s'alignent. Et pour une raison ou une autre, elles se sont toutes alignées. Et à l'âge de 57 ans, j'ai été la tête d'affiche de la première soirée de WrestleMania », a répondu ‘Stone Cold’ à ESPN au moment de faire la promotion de WWE 2K24 . Le Hall of Famer de la WWE fait référence à WrestleMania 38 et à son combat contre Kevin Owens, 19 ans après sa dernière apparition sur un ring. « Je n'aurais jamais pensé faire ça un jour. Si vous m'aviez dit ça quand j'ai pris ma retraite en [2003], j'aurais répondu : "Tu es fou". Je ne vais donc pas m'asseoir ici et dire non à quoi que ce soit, parce qu'il ne faut jamais dire jamais dans ce business fou qu'est le catch. »

‘Stone Cold’ Steve Austin a déjà son adversaire en tête