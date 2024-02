WWE : Taylor Swift attendue à WrestleMania !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La présence de Taylor Swift au Super Bowl n’est pas passée inaperçue, alors que la star de la pop était en tribune pour supporter son compagnon Travis Kelce, le joueur des Kansas City Chiefs qui est sorti vainqueur de son duel contre les San Francisco 49ers. Et après la grande finale de la NFL, c’est du côté de WrestleMania 40 que l’artiste de 34 ans est attendue en avril, l’invitation a en tout cas été lancée.

Le spectacle n’était pas uniquement sur le terrain dimanche à l’occasion du Super Bowl. Compagne de Travis Kelce, Taylor Swift avait fait le déplacement jusqu’à Las Vegas pour supporter les Kansas City Chiefs face aux San Francisco 49ers. Une présence qui a porté chance à l’équipe championne en titre, remportant son deuxième Super Bowl d’affilée. Les moindres faits et gestes de l’artiste aux 14 Grammy Awards ont été scrutés de près, les fans de catch s’amusant notamment d’un cliché sur lequel on la voit lever le doigt, la pause fétiche du champion incontesté Roman Reigns depuis 2020. Et entre Taylor Swift et la WWE, cela pourrait devenir plus sérieux.

Rollins invite les Kelce à WrestleMania, avec Taylor Swift !

Une invitation a en tout cas été lancée à la star planétaire par Seth Rollins. Au cours d’une interview avec Sports Illustrated , le champion du monde en titre au sein de l’organisation reine du catch a interpellé George Kittle, Travis et Jason Kelce à venir à WrestleMania XL au Lincoln Financial Field de Philadelphie, le week-end du 6 avril, le tout en amenant avec eux les « Swifties », référence à Taylor Swift et à ses fans. « Nous sommes à Philadelphie, son frère [Jason Kelce] est là , a confié Rollins, en référence au joueur des Eagles de Philadelphie. « Nous pouvons inviter les deux Kelce, pourquoi pas ? Faisons la fête. Amène ta copine. Amène tous les Swifties. C'est parti. J'aime tout le monde. Faisons la fête. George vient à WrestleMania de toute façon. Il était à WrestleMania l'année dernière, il vient à tous les WrestleMania, il vient de toute façon. J'aimerais que les Kelce soient là. Tous. Amenez toute l'équipe. »

« Je suis prête pour Taylor Swift », lançait Iyo Sky en octobre