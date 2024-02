MMA - PFL Paris : L’apparition inattendue de Doumbè

Arnaud De Kanel

C'est le main event du prochain PFL Paris. Le 7 mars prochain à l'Accor Arena de Paris, Cédric Doumbè affrontera Baysangur « Baki » Chamsoudinov. Les deux combattants continuent de faire la promotion de leur combat en multipliant les attaques sur les réseaux sociaux et en faisant le tour des médias. La semaine dernière, «Baki» était de passage dans l'émission Clique sur Canal+. Et à la surprise générale, quelqu'un avait un message pour lui : Doumbè.

Cinq mois après son récital face à Jordan Zebo qu'il avait mis KO en moins de 10 secondes, Cédric Doumbè sera de nouveau à l'affiche du prochain passage du PFL à Paris, le 7 mars. Cette fois-ci, « The Best » affrontera Baysangur « Baki » Chamsoudinov, un autre poulain de Fernand Lopez. Les deux hommes se prennent au jeu des médias et comme à son habitude, Doumbè est dans la provocation pour faire monter la sauce à l'approche du grand rendez-vous. Expert dans ce domaine, le natif de Douala a même fait une apparition pour le moins inattendue dans une émission qui était consacrée... à son prochain adversaire.

«Je t’aime bien, t’es courageux, mais je vais te coucher»

Baysangur Chamsoudinov était l'invité de Mouloud Achour la semaine dernière sur Clique . Le journaliste réserve toujours des petites surprises à ses invités par le biais de vidéos préenregistrées. Baki n'y a pas échappé et il ne s'attendait certainement pas à voir Cedric Doumbè à l'écran. « Salut à toi jeune fou. Jeune fou tout simplement parce que tu as accepté de combattre avec moi. Malgré ce que j’ai fait à ton pote, Jordan… J’ai deux points à voir avec toi, deux petits points. (...) Le premier : tu dis avoir plus d’expérience que moi. Le deuxième : tu dis ‘moi dans ma tête Cédric Doumbé, je le prends facile.’ Pourquoi ? Parce que c’est du MMA et c’est pas du kickboxing, d’accord. T’as raison, c’est du MMA, pas du kickboxing, du coup je suis 11 fois champion du monde de kickboxing. Ok, on enlève ça. Toi c’est du judo ta discipline de prédilection, tu peux nous montrer tes 11 médailles d’or de judo ? Deuxième chose c’est du MMA c’est pas du kickboxing, d’accord. Tous les adversaires que j’ai mis KO en kickboxing, c’était pas avec des coups de poing ? Parce que en MMA il n’y a pas de coups de poing ? D’accord, tu peux me montrer sur tes 9 combats tes 9 KO ? Parce que moi j’ai 5 combats et 5 KO. Du coup voilà, je te le dis en avant-première Baki, je t’aime bien, t’es courageux, on peut pas te l’enlever, mais je vais te coucher », a déclaré Cédric Doumbè. Baysangur Chamsoudinov a alors opté pour une réponse pleine de sang froid.

"Je sais très bien ce qu’il va se passer dans un mois, je suis prêt."Baki répond à Cédric Doumbè, son futur adversaire en MMA le 7 mars prochain. pic.twitter.com/FsUf7AOyPP — CLIQUE (@cliquetv) February 7, 2024

«Je ne comprends pas à quoi il joue»