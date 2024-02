MMA - UFC : Benoît Saint-Denis redresse Cédric Doumbè

Florian Barré

Alors qu’il se prépare à affronter Dustin Poirier à l’UFC 299, Benoît Saint-Denis suit de près ce qu’il se passe du côté des Français dans sa discipline. Récemment, il a réalisé un sparring avec Salahdine Parnasse, double champion du KSW. Il a aussi été invité à réagir aux propos viraux d’un certain Cédric Doumbè, qui combattra au PFL deux jours avant le « God of War », face à Baysangur Chamsoudinov.

Le MMA prend de plus en plus d’ampleur en France. Grâce à leurs performances dans l’octogone, Ciryl Gane, Salahdine Parnasse, Benoît Saint-Denis, Cédric Doumbè, Nassourdine Imavov ou encore Manon Fiorot participent activement à l’expansion de cette discipline dans l’hexagone. Mais lequel d’entre eux y participe le plus ? Il y a quelques semaines, Doumbè a donné son avis sur le sujet : « Je pense que je suis le numéro 1 en France, devant Ciryl Gane. C’est une évidence. Avec tout le respect que j’ai pour eux, j’estime que je suis le leader. Je suis bien trop loin pour eux. Beaucoup trop loin. »

« Il est encore nouveau dans le MMA »

Une déclaration qui n’a pas particulièrement plu à Benoît Saint-Denis, lui qui a remis les pendules à l’heure au micro d’Ariel Helwani : « Cédric Doumbé est le visage du kickboxing en France, mais il est encore nouveau dans le MMA. C’est l’un des visages du kickboxing français avec Yohan Lidon et d’autres gros combattants qui l’ont battu et qu’il a aussi battus. C’est un combattant excitant avec une vraie puissance de frappe et c’est vrai qu’il se fait une place dans le MMA français. J’espère qu’il va pouvoir continuer d’afficher ses talents de kickboxeur. »

BSD l’annonce, il deviendra champion UFC