MMA - UFC : Makhachev dévoile la date de son retour dans la cage

Florian Barré

L’année 2023 d’Islam Makhachev a été intimement liée à celle d’Alexander Volkanovski. Le combattant daghestanais, champion des poids légers de l’UFC, a battu à deux reprises celui des poids plumes. Si personne ne semble à la hauteur du protégé de Khabib Nurmagomedov, celui-ci veut absolument défendre à nouveau sa ceinture de champion avant de monter, peut-être, chez les points mi-moyens un jour. Il a d’ailleurs annoncé la date de son retour.

Ce week-end, alors que Teddy Riner dominait le Paris Grand Slam, Islam Makhachev était présent dans la capitale pour assister à la compétition de judo : « Je suis à Paris parce que j’aime ce sport, j’aime le judo, c’était le sport préféré de mon coach et j’ai mon frère qui nous représente ici. J’ai fait du sambo, c’est très similaire et j’ai souvent pratiqué le judo avec l’équipe nationale du Daghestan, j’allais m’entraîner avec eux lors des camps. » a avoué The Great . Durant cette journée, celui-ci a pu donner quelques interviews. Et forcément la question sur la date de son retour à l’UFC est rapidement revenue.

MMA : Salahdine Parnasse bientôt à l’UFC ? https://t.co/5Ad2y9OFQa pic.twitter.com/W5Db8I50Ed — le10sport (@le10sport) February 6, 2024

Makhachev se prépare tranquillement

Le champion du monde en titre des poids légers de l’UFC a été vu pour la dernière fois dans une cage en octobre 2023, remportant sa deuxième victoire consécutive contre le détenteur du titre des poids plumes Alexander Volkanovski. Lors d’un entretien avec MMA Squad , le Daghestanais a révélé que son prochain combat est prévu pour juin ou juillet de cette année : « Je n’ai fait qu’un entraînement par jour, rien d’aussi difficile. Mais je continue à m’entraîner tous les jours parce que je suis un champion, je dois défendre ma ceinture, je dois être prêt. Cet été est un bon moment pour me battre de nouveau et je connais l’identité plus ou moins de mon adversaire. »

Qui pour affronter Makhachev ?

Si aucun adversaire n’a été officiellement cité pour l’heure, on le sait, trois noms sont pressentis pour l’évènement : Arman Tsarukyan, Charles Oliveira et Justin Gaethje. Les deux premiers s’affronteront en avril à l’UFC 300. Ainsi le vainqueur aura toutes ses chances. De son côté, Gaethje affronte Max Holloway pour la ceinture BMF à la même date. Sans oublier Benoît Saint-Denis et Dustin Poirier. Le vainqueur de ce choc pourrait aussi avoir son mot à dire.