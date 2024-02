MMA : Doumbè fait passer un message à Baki en direct à la télévision

Florian Barré

Alors que le combat entre Cédric Doumbè et Baysangur « Baki » Chamsoudinov approche à grand pas, les deux hommes continuent de faire monter la tension. Alors que Baki était invité sur le plateau de Clique TV, l’animateur Mouloud Achour a réservé une surprise à l’ancien judoka, ce en partageant une vidéo inédite de son adversaire lui étant adressée. Dans celle-ci, « The Best » met en avant « deux petits points » qu’il souhaitait éclaircir.

Il y a de cela cinq mois, Cédric Doumbè réalisait l’impensable en mettant KO Jordan Zébo en moins de 10 secondes pour son premier combat au PFL. Le septuple champion du Glory tentera de réaliser le même exploit le 7 mars prochain, face à Baysangur Chamsoudinov, lui aussi invaincu. Adepte du trashtalk, le natif de Douala au Cameroun multiplie les sorties depuis quelques semaines. Cette fois, c’est en direct à la télévision, dans une vidéo réalisée pour Clique TV , qu’il a décidé de faire passer un message à son futur adversaire.

Les mots adressés à Baki

« Salut à toi jeune fou. Jeune fou tout simplement parce que tu as accepté de combattre avec moi. Malgré ce que j’ai fait à ton pote, Jordan… J’ai deux points à voir avec toi, deux petits points. Mais avant ça, je vais m’adresser à Mouloud (Achour). Je pensais que t’étais quelqu’un d’intelligent, de sensé. Je pensais que t’invitais que des champions, que des gens sensés, que des gens qui le méritaient. Là, Mouloud, tu me déçois un petit peu, mais bon, c’est pas ta veste que je vais attraper, Mouloud. On va régler ça plus tard dans un octogone ; pour l’instant, c’est Baki . » poursuit Doumbè.

« Je t’aime bien, t’es courageux, mais je vais te coucher »