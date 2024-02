WWE - AEW : Deux transferts vont secouer le monde du catch !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Les catcheurs ont désormais le choix pour leur carrière depuis la création et le développement de l’AEW, s’imposant comme une alternative crédible à la WWE. Et alors que deux talents d’envergure ont aujourd’hui les cartes en main pour leur avenir, c’est bien la compagnie dirigée par Tony Khan qui apparaît en pole pour les accueillir dans les prochaines semaines.

Lancée en 2019, la All Elite Wrestling (AEW) dispose aujourd’hui d’un roster conséquent qui n’a pas à pâlir face à la WWE, comptant notamment dans ses rangs Bryan Danielson, Chris Jericho, Samoa Joe, Jon Moxley, Kenny Omega ou encore MJF. Une liste qui va s’allonger dans les prochaines semaines avec l’arrivée déjà actée de Will Ospreay, la star britannique de 30 ans considérée aujourd’hui comme le meilleur catcheur du monde. Un gros coup pour l’AEW et son président Tony Khan, alors que le nom d’Ospreay circulait du côté de la WWE. La deuxième compagnie de catch au monde enchaîne les signatures d’envergure, Jay White, Adam ‘Edge’ Copeland ou encore Deonna Purrazzo choisissant de devenir All Elite avant lui, et cela ne va pas s’arrêter là.

Mercedes Moné ne reviendra pas à la WWE

C’est désormais un secret de polichinelle, l’AEW s’apprête à boucler l’arrivée de deux stars très prochainement. Mercedes Moné (aka Sasha Banks) devrait apparaître le 13 mars prochain lors de l’épisode spécial de " Dynamite " intitulé " Big Business " qui aura lieu depuis le TD Garden de Boston. Un lieu qui n’a pas été choisi au hasard, la catcheuse étant originaire de la ville. L’image servant à présenter le show laisse peu de doute sur l’apparition de Mercedes Moné, avec la mention du mot "BO$$TON", référence à son surnom The Boss . Par ailleurs, Tony Khan a indiqué qu’il s’agirait de « l'une des soirées les plus importantes de l'AEW », rappelant la stratégie employée en 2021 avec CM Punk, dont la venue à Chicago était attendue sans avoir été officialisée pour autant.

La WWE avait essayé ces dernières semaines de rapatrier Mercedes Moné (aka Sasha Banks) après son passage au Japon, elle qui se remet d’une blessure à la cheville droite. Une participation était notamment planifiée au Royal Rumble, mais les discussions avec l’ancienne championne de la WWE n’ont pas abouti. Et ce n’est pas le seul échec de la compagnie reine du catch.

Confirmé par Tony Khan, l’#AEW sera à Boston le mercredi 13 mars pour un spécial #AEWDynamite : BIG BUSINESS It’s Boss Time 👀 pic.twitter.com/b3SqxMKTCH — Bernard Colas (@BernardCls) February 8, 2024

Direction l’AEW après le Japon pour Okada

Un coup de tonnerre s'est produit dans le monde du catch il y a quelques semaines avec l’annonce du départ de Kazuchika Okada, la star japonaise de la NJPW âgée de 36 ans qui souhaite opérer un changement drastique dans sa carrière après son dernier match le 24 février. De quoi donner lieu à une nouvelle bataille entre l’AEW et la WWE comme l’expliquait dernièrement Sports Illustrated . Plusieurs sources proches de la NJPW avaient révélé qu’Okada avait toujours voulu apparaître à WrestleMania, ce qui n’avait pas échappé à Triple H, responsable de la création à la WWE, mais c’est encore l’AEW qui devrait rafler la mise dans ce dossier.

Okada se prosterne devant le logo de la NJPW. Une page se tourne. #NJNBG pic.twitter.com/wMWeq1qZBI — Bernard Colas (@BernardCls) February 11, 2024