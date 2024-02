MMA : Dana White donne des nouvelles du main event de l’UFC 300

Florian Barré

Le 13 avril prochain, l’UFC organisera son 300e pay-per-view. Si pour l’heure la majorité des combats ont été annoncés, Dana White a affirmé ce dimanche qu’il en restait encore deux à officialiser. Parmi ces deux affrontements, se trouve notamment le co-main event de la soirée, que les fans attendent avec impatience. Mais que faut-il réellement espérer ?

Dana White avait promis un UFC 300 absolument légendaire. Pour le moment, sans le dernier main event de la soirée, les observateurs sont plutôt inquiets à ce sujet, bien que la liste des combats prévus soit alléchante.



Pour l’heure, la carte de l’évènement est la suivante :



Justin Gaethje vs. Max Holloway (ceinture BMF)

Zhang Weili vs. Yan Xiaonan (main event)

Charles Oliveira vs. Arman Tsarukyan

Kayla Harrison vs. Holly Holm

Jiri Prochazka vs. Aleksandar Rakic

Calvin Kattar vs. Aljamain Sterling

Bobby Green vs. Jim Miller

Bo Nickal vs. Cody Brundage

Diego Lopes vs. Sodiq Yusuff

Jessica Andrade vs. Marina Rodriguez

Deiveson Figueiredo vs. Cody Garbrandt

« Nous voulons tenir nos promesses »

À l’heure actuelle, il manque deux combats à cette carte. En conférence de presse ce dimanche, le patron de l’UFC a assuré travailler dur pour régler rapidement ce problème : « Qui a idée de qui sera en tête d’affiche de l’UFC 300 ? C’est intéressant, je peux vous le dire. Je l’annoncerais maintenant si nous l’avions. Nous avons traversé beaucoup d’épreuves pour organiser ce combat. Évidemment, nous voulons tenir nos promesses. Je n’arrête pas de dire ceci : Figueiredo contre Cody Garbrandt est littéralement le premier combat de la soirée. Ainsi, lorsque vous regardez la carte telle qu’elle se présente aujourd’hui, chaque combat pourrait être le main event d’une Fight Night ou d’un pay-per-view. Nous attendons juste ce dernier. Nous avons encore deux combats à organiser, et nous y travaillons. »

Un combat poids lourd attendu ?

Mais alors, qui pour prendre part à la fête ? Les prétendants ne manquent pas. Alex Pereira peut combattre chez les poids mi-lourds contre Israel Adesanya comme chez les poids lourds contre Tom Aspinall. Ciryl Gane voudrait lui aussi défier le dernier cité pour la ceinture intermédiaire de la catégorie reine. Dricus du Plessis, également intéressé par l’option Adesanya en poids moyens, a déjà fait part de son envie de vite revenir dans l’octogone après son succès contre Sean Strickland. En revanche, certaines stars ont déjà été officialisées absentes, à l’instar d’Islam Makhachev, Jon Jones et Conor McGregor.