WWE : Taylor Swift/Roman Reigns, la photo qui fait le buzz au Super Bowl

Dimanche soir, Taylor Swift a volé la vedette à Usher et aux joueurs présents sur la pelouse en assistant au Super Bowl, la star américaine venue soutenir son compagnon Travis Kelce. Et cela n’a pas échappé aux fans de la WWE non plus, alors qu’une photo fait le buzz sur les réseaux sociaux.

Ce dimanche, les Kansas City Chiefs ont reporté pour la deuxième fois d'affilée le Super Bowl après être venus à bout des San Francisco 49ers (25-22) depuis l'Allegiant Stadium de Las Vegas. Le suspense était au rendez-vous alors que l’équipe de Patrick Mahomes a dû attendre la prolongation pour s’imposer. Mais l’événement était aussi en tribune, avec la présence Taylor Swift venue soutenir son compagnon Travis Kelce. Les moindres faits et gestes de la star planétaire de la pop étaient alors scrutés de près. Et un geste n’a pas échappé aux fans de catch.

TAYLOR SWIFT ACKNOWLEDGES HER TRIBAL CHIEF ROMAN REIGNS #SuperBowl pic.twitter.com/HXlehSTfpa — FADE (@FadeAwayMedia) February 12, 2024

Taylor Swift en mode Roman Reigns, la photo devient virale

Parmi les nombreuses photos prises de Taylor Swift, on aperçoit notamment la chanteuse en train de lever le doigt. Un geste anodin pour tout le monde mais qui est devenu populaire dans le monde du catch depuis le sacre de Roman Reigns en 2020. Le champion incontesté de la WWE lève en effet le doigt à chaque entrée et appelle le public à en faire de même comme signe de reconnaissance. Il n’a pas fallu attendre longtemps avant de voir les premiers montages défiler.

Il n’a pas fallu attendre longtemps après le #SuperBowl pour voir les premiers montages défiler 😂Le plus important, c’est que Taylor Swift "acknowledge" son Tribal Chief ☝🏼 pic.twitter.com/20Nreco8ms — Bernard Colas (@BernardCls) February 12, 2024

Les références de Trish Stratus et CM Punk à Taylor Swift

De nombreux fans de la WWE ont plaisanté sur le fait que Taylor Swift avait ainsi honoré Roman Reigns lors du Super Bowl LVIII. Certains noms bien connus du catch ont également réagi à l’image, à l’instar de Trish Stratus, présente au Hall of Fame de la WWE depuis 2013, publiant une photo d’elle levant le doigt. CM Punk a quant à lui relayé une ancienne image de Taylor Swift, tenant en main une figurine de la WWE à son effigie.