MMA : Conor McGregor officialise son retour à l’UFC !

Florian Barré

Le retour tant attendu de Conor McGregor à l'UFC devrait vraisemblablement bientôt avoir lieu contre Michael Chandler, si l’on en croit les récentes affirmations de l’Irlandais. L'ancien double champion de l'UFC a déclaré mardi à ESPN qu'il reviendrait cet été dans l’octogone. Pour autant, ni la date, ni l’évènement n’a encore été révélé. Alors faut-il prendre cette déclaration avec des pincettes ?

Conor McGregor enfin de retour ? C’est ce qu’affirme très clairement le Notorious en personne. « On a eu la confirmation il y a quelques jours, tout est validé. The Mac et The Notorious seront de retour dans l'Octogone de l'UFC cet été. » a déclaré l’Irlandais, qui fait la promotion de son premier rôle d'acteur dans le film Road House , qui sort le 21 mars sur Amazon Prime. Cependant, l’UFC n'a pas encore officiellement annoncé la nouvelle. Le combat face à Michael Chandler est dans les petits papiers depuis longtemps. Pour preuve, McGregor avait déclaré le 31 décembre que le combat aurait lieu le 29 juin à l'UFC 303.

Ça chauffe entre les deux combattants

Impatient, Chandler a souvent appelé McGregor publiquement, y compris dans un épisode du Monday Night Raw de la WWE le mois dernier. De quoi agacer The Notorious : « Tais-toi, Michael, espèce d’imbécile. L’homme ne se tait pas. Je l’ai vu dans ‘Raw’. J’aime Mike, mais je vais l’éclater. Je vais arrêter Mike, d’accord ? Si je le dis, je le fais. Notez ça ». Une déclaration qui témoigne de la motivation de l’Irlandais à l’idée de faire son retour dans la cage.

« Je ne peux pas fuir »