MMA - UFC : « Il est très fort », Dustin Poirier honnête concernant Benoît Saint-Denis

Florian Barré

Voilà un peu plus d’une semaine que Benoît Saint-Denis et Dustin Poirier ont croisé le fer dans l’octogone de l’UFC 299. Un combat qui a vu l’Américain mettre KO le Français dès le deuxième round, d’un crochet du droit puissant. Pour autant, le « God of War » a assez largement dominé la première reprise et ça, « The Diamond » l’a bien senti. Dans une récente interview donnée à Ariel Helwani, le Louisianais a avoué avoir été surpris par « BSD ».

Face à Dustin Poirier le 9 mars dernier, Benoît Saint-Denis a mené la danse avant de chuter lourdement. Alors qu’il avait pris le meilleur sur l’Américain dans le premier round, l’ancien miliaire s’est fait surprendre quelques instants plus tard et a malheureusement été mis KO par l’ancien champion par intérim des poids légers de l’UFC. Une défaite qui lui a tout de même valu de nombreuses louanges à l'international. The Diamond lui-même a félicité et conseillé Saint-Denis après leur duel.

Poirier a ressenti la force de BSD

Par ailleurs, lors d’un entretien accordé au journaliste Ariel Helwani sur l'émission MMA Hou r, le Louisianais a ainsi décrit ce qu'il a ressenti : « Il n'est pas un gros puncheur. C'est un gars costaud, il est fort physiquement, mais la puissance de frappe, vous n'avez pas à être un mec costaud pour l'avoir. Certains l'ont, d'autres non. Il n'est pas un gros puncheur. Mais il était très puissant quand il joignait ses mains, contre la cage ou quand il était au-dessus. Je ressentais sa force. » a-t-il confié.

« Il était vraiment solide »