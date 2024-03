Boxe - MMA : Doumbè analyse la défaite de Ngannou contre Joshua

Florian Barré

Voilà maintenant un peu plus d’une semaine que Francis Ngannou se remet d’une défaite cinglante. Pour son deuxième combat en boxe anglaise, le natif de Batié, au Cameroun, a subi un KO dès le deuxième round contre Anthony Joshua. Forcément, une telle déconvenue a fait réagir. Cédric Doumbè, battu la veille au soir par Baysangur Chamsoudinov lors du PFL Europe 1, a lui aussi donné son impression sur la performance de l’ancien champion des poids lourds de l’UFC.

Le 7 mars dernier, Cédric Doumbè s’est fait surprendre par une écharde durant le troisième round de son combat contre Baki . Ainsi, pour rapidement rebondir, le Franco-Camerounais a décidé d’aller apporter son soutien à son compatriote Francis Ngannou, directement à Riyad en Arabie saoudite. En effet, quelques heures plus tard, le vendredi 8 mars, The Predator affrontait Anthony Joshua en boxe anglaise. Un combat titanesque qui a vite tourné à la démonstration en faveur du Britannique.

« C’était une énorme boulette de sa part »

Aux premières loges pour voir Ngannou chuter dès le premier round avant d’être définitivement mis KO dans le second, Doumbè a ainsi pris la liberté de donner son analyse sur le combat de l’ancien champion de l’UFC. « Je suis allé en Arabie saoudite pour Francis Ngannou. Il a fait une erreur. Je lui ai envoyé un message. Il n’a commis qu’une seule petite maladresse. Celle de passer en gaucher durant le premier round. C’était une énorme boulette de sa part face à Anthony Joshua. »

Ngannou, toujours l’homme le plus fort du monde selon Doumbè