WWE : Table en feu, saut de l’extrême… Les incroyables images de WrestleMania

C’est le rendez-vous attendu par tous les fans de catch. Cette année, WrestleMania fête ses 40 ans les 6 et 7 avril du côté de Philadelphie. Durant son histoire, l’événement phare de la WWE a été le théâtre d’incroyables scènes, les stars de la discipline dépassant les limites pour impressionner le public. Le 10 Sport vous propose de revivre quelques moments marquants vécus au Super Bowl du catch.

Malgré sa scénarisation, le catch n’en reste pas moins une discipline exigeante et risquée pour les pratiquants, surtout lorsque ces derniers n’hésitent pas à mettre leur corps en danger à l’occasion de certaines actions. Considéré comme le Super Bowl du catch, WrestleMania est un endroit prisé par les stars de la WWE pour créer des moments inoubliables.

Edge et Foley à travers les flammes

En 2006, Mick Foley et Edge ont participé à l’un des matches les plus extrêmes de l’histoire de WrestleMania, qui s’est achevé par une action devenue culte voyant The Rated R Superstar réaliser un spear sur la légende du hardcore vers l’extérieur du ring sur une table enflammée. « C'est moi qui ai eu l'idée du finish , révéla Adam ‘Edge’ Copeland dans un entretien avec Brotherly Love Podcast. J'ai dit : "Hé, Mick. Et si je te lançais un Spear à travers les cordes sur une table en flammes ?" Il m'a répondu : "Oui, bien sûr". Je n'ai même pas pris en compte le fait qu'il porte une flanelle, un t-shirt. Il a trois couches de vêtements. Alors que je me dirigeais vers lui, c'est là que j'ai compris. Je n'ai pas de t-shirt et je vais me retrouver la tête la première dans les flammes. Pendant que je courais, c'est là que j'ai compris. Je me suis dit : "Eh bien, j’y suis. Nous sommes engagés". Je l'ai frappé et j'ai essayé de rentrer ma tête dans son corps autant que possible. J'ai brûlé mon bras, brûlé mes cheveux. On passe à travers la table, le feu s'éteint. Alors que je rampe pour le couvrir pour le tombé, je vois que mon bras est en train de fumer et qu'il devient gris. Je tremble un peu. Je n'ai pas vraiment réalisé avant d'arriver dans les coulisses et qu'ils me regardent, que j'étais en état de choc. On peut dire que je ne sais pas vraiment ce qui se passe en ce moment. C'est assez bizarre de voir ça maintenant, surtout là où j'en suis dans ma vie, c'était un mec différent, à l'époque ».

Edge spearing Mick Foley through a flaming table at #Wrestlemania 22 is an iconic moment in WM history. pic.twitter.com/zt9O1eViab — Wrestling Pics & Clips (@WrestleClips) March 31, 2023

Les folies de Jeff Hardy

Impossible d’évoquer les gestes spectaculaires de WrestleMania sans mentionner Jeff Hardy, réputé pour ses prises de risque tout au long de sa carrière. Aux côtés de son frère Matt, le catcheur s’est notamment distingué à WrestleMania 16 et 17 contre les Dudleys et Edge & Christian. L’occasion déjà pour Adam Copeland de participer à une action mémorable avec Jeff Hardy, victime d'un spear du haut de l’échelle sans aucune table sur le ring pour amortir la chute des deux hommes.

Edge jumping off the top of the ladder to spear Jeff Hardy at Wrestlemania 17 will always be an iconic moment in wrestling history pic.twitter.com/YkE8YmLFub — Wrestling Pics & Clips (@WrestleClips) March 4, 2023

A WrestleMania 23, Jeff Hardy retrouve de nouveau les échelles lors du match Money in the Bank , donnant lieu à un saut les deux pieds en avant… encore sur Edge positionné sur une autre échelle.

JEFF HARDY LEG DROP ONTO EDGE THROUGH A LADDER @ WRESTLEMANIA 23 (2007) pic.twitter.com/shpKx3gaug — FYE CLIPS (sethy p) (@fyeclip2) December 11, 2023

Dix ans plus tard, à l’occasion de son retour surprise avec Matt Hardy, le plus jeune des deux frères s’illustre cette fois par une Swanton Bomb, toujours du haut d’une échelle, son accessoire de prédilection.

John Cena watching Jeff Hardy climb the ladder before his swanton bomb at Wrestlemania 33: "Are you f*cking kidding me?" pic.twitter.com/mxoTb2t2Ct — Rob Lopez (@r0bato) January 29, 2018

Forcément, l’unique opposition entre Jeff et Matt lors du 25e anniversaire de WrestleMania a elle aussi été marquée par une scène marquante avec une échelle, The Charismatic Enigma réalisant un Leg drop à partir d’une longue échelle de plusieurs mètres et finissant au centre du ring, son adversaire l’ayant esquivé. Quelques minutes auparavant, c'est avec des tables que fratrie s'était occupée...

Jeff Hardy vs. Matt Hardy: Extreme Rules Match - WrestleMania 25 pic.twitter.com/2EhosrWsPB — WCW ECW WWE (@otdz_t) January 19, 2024

Le saut de Shane McMahon

Lui aussi est réputé pour ses sauts, mais du haut des cages ! Opposé à l’Undertaker à WrestleMania 32, Shane McMahon a enflammé l’AT&T Stadium d’Arlington au Texas en sautant du sommet de la cage de la Hell in a Cell , soit à environ 6 mètres du sol. « Il n'était pas favorable à ce que je saute de la cage , reconnaîtra quelques années plus tard Shane McMahon à ESPN en faisant allusion à l’Undertaker. Je n'enlève rien à Mick Foley, mais c'était le nouveau Hell in a Cell. C'était plus grand, beaucoup plus haut. Mark (Undertaker) disait qu'il y avait d'autres choses à faire. Mais je lui ai dit non. C'est ce dont l'histoire a besoin. C'était David contre Goliath, et vous vous attendiez à ce que David se fasse tuer. Dans ce match, j'ai épuisé tous les outils dont je disposais pour essayer de gagner. C'est ce dont WrestleMania a besoin. »

Despite being super on the nose, I really like Michael Cole's "For the love of MANKIND!" call after Shane McMahon jumped off Hell in a Cell. #WrestleMania32 pic.twitter.com/ETziYoWJSw — Daily DDT (@FanSidedDDT) March 30, 2020

A WrestleMania 35, Shane McMahon se retrouvera de nouveau impliqué dans une action bouillante avec The Miz, et une suplex portée par ce dernier du haut d’une plateforme de caméraman situé dans les gradins du MetLife Stadium.

Weeeeee! Shane McMahon landed on Miz and got the pin.#WrestleMania pic.twitter.com/b8m69lX6BR — WrestlingINC.com (@WrestlingInc) April 8, 2019

John Morrison habile échelle en main

En 2008, John Morrison a participé au Money in the Bank match et a réussi un geste spectaculaire qui l'a vu faire un moonsault avec une échelle en main du haut de la troisième corde vers les autres catcheurs se trouvant l'extérieur. « Dès que vous découvrez que vous participez à un Money in the Bank ladder match - et c'est vrai pour moi - mon esprit commence à s'emballer avec des idées de choses à faire avec une échelle , s’amusait-il au moment de revenir sur ce moment dans un entretien accordé à talkSPORT. Je pense que le plus difficile pour expliquer ce mouvement aux gens était de leur montrer que c'était possible. Je l'ai fait avant Mania et je pense qu'une fois que les gens l'ont vu, ils se sont dit "woah, c'est cool. Et c'est possible". (…) C'est l'idée la plus cool que j'ai eue et dès que je l'ai montrée aux gars, nous l'avons concrétisée ».

This moonsault by John Morrison at Wrestlemania 24 was INSANE 🔥 pic.twitter.com/J3Oam5v8LN — Wrestling Pics & Clips (@WrestleClips) February 10, 2023

L’agilité de Shelton Benjamin

Avec sa rapidité et son agilité, Shelton Benjamin est l’une des valeurs sures des Money in the Bank , un match dont il s’est fait le spécialiste avec cinq participations à WrestleMania 21, 22, 24, 25 et 26. Saut vers l’intérieur ou l’extérieur du ring, prises depuis l’échelle, chutes impressionnantes… L’ancien champion Intercontinental cumule les moments mémorables, sans jamais avoir réussi à décrocher la mallette, synonyme de victoire.

Shelton Benjamin's MITB performances at #Wrestlemania were always a highlight for me.His work is truly amazing. pic.twitter.com/B0BZPMVl0g — Wrestling Pics & Clips (@WrestleClips) March 31, 2023

Le pire a été évité avec l’Undertaker

Lui n’est pas coutumier des prises de risque sur un ring, à une exception près. La légende de la WWE mesurant 2 mètres 08 prit l’habitude de réaliser un saut par-dessus les cordes vers l’extérieur du ring nommé ‘Suicide Dive’, une prise qui aurait pu prendre une tournure dramatique à WrestleMania 25. Alors que Shawn Michaels a volontairement tiré vers lui un cameraman afin que celui-ci réceptionne à sa place son adversaire, l’action ne s’est pas déroulée comme prévu, l’Undertaker arrivant tête la première au sol. Plus de peur que de mal dans ce match devenu l’un des plus grands de l’histoire de WrestleMania. « Ce soir-là, tout était comme ça était censé être. A part le fait que j'ai raté le caméraman en plongeant, ce qui a ajouté à l'histoire parce que j'ai pris un très mauvais coup, et même ça a transformé quelque chose de mauvais en quelque chose de bon », confiera plus tard le Phenom , interrogé par ESPN .

The Undertaker dives into a cameramanThe Undertaker vs Shawn Michaels@ WWE WrestleMania 25 pic.twitter.com/mbgMtayax3 — 𝙰𝚢𝚘'𝚜 𝚆𝚛𝚎𝚜𝚝𝚕𝚒𝚗𝚐 𝙲𝚕𝚒𝚙𝚜💾 (@ayowrestleclips) February 8, 2023

Brock Lesnar connaît aussi une grosse frayeur

Brock Lesnar quant à lui ne garde probablement pas un bon souvenir de WrestleMania 19. Bien avant son aventure à l’UFC, le combattant affronta Kurt Angle en 2003 dans une rencontre marquée par le raté de The Beast au moment d’effectuer son Shooting Star Press, atterrissant sur la tête et subissant une commotion cérébrale.

Il y a 20 ans, Brock Lesnar échappait au pire à #WrestleMania en ratant son shooting star press« Quand il a atterri, j'ai cru qu'il était mort. J'ai cru qu'il s'était brisé le cou. Il ne réagissait pas », déclarera Kurt Angle« Je n'aurais pas dû faire pic.twitter.com/4KaghC28kf… — Bernard Colas (@BernardCls) March 30, 2023