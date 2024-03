WWE : Meurtre, dépression … La tragique histoire qui aurait pu changer WrestleMania pour toujours

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est une histoire affolante qui aurait pu marquer l’histoire du catch à jamais. Futur membre du Hall of Fame de la WWE, Paul Heyman s’est créé des ennemis au fil des années, y compris au sein son cercle proche. Il y a quelques années, Tommy Dreamer, figure historique de la ECW, avait raconté sa descente aux enfers après la fermeture de la compagnie en 2001 et son projet d’assassinat visant Paul Heyman, responsable selon lui de sa chute.

Alors que WrestleMania fête ses 40 ans les 6 et 7 avril à Philadelphie, temple de la défunte ECW gérée par Paul Heyman, la WWE va profiter de l’occasion pour honorer l’actuel conseiller de Roman Reigns en le faisant entrer dans son Hall of Fame. Si l’identité de la personne choisie pour l’introduire reste incertaine, le nom de Tommy Dreamer est notamment évoqué compte tenu de sa relation avec Heyman faite de hauts mais également de bas, au point que le pire aurait pu arriver du côté de WrestleMania X-7, Tommy Dreamer envisageant de tuer Paul Heyman en direct.

« Je pensais que nous étions très proches, mais il m'a bien roulé dans la farine »

Légende de la ECW, Tommy Dreamer fut un membre important de la compagnie extrême devant et derrière les caméras, côtoyant ainsi Paul Heyman au point d’être vu comme son bras droit. La fermeture de la ECW en 2001 était alors un déchirement pour le catcheur qui se retrouve au chômage. « Lorsque l'ECW a fait faillite, j'avais 29 ans , raconta-t-il en 2020 dans son podcast House of Hardcore . J'avais mis beaucoup d'argent, l'argent de mes parents, pour essayer de relancer la compagnie. Je pensais que [Paul Heyman] et moi étions très proches, [mais il] m'a bien roulé dans la farine. » Dreamer avait en effet découvert peu de temps après que Paul Heyman travaillait secrètement avec l’organisation de Vince McMahon et percevait une rémunération bien avant qu'il devienne commentateur. « Il était à la WWE pendant tout ce temps. J'avais refusé des centaines de milliers de dollars pour aller à la WCW. Et maintenant, j'étais au chômage. Je suis passé d'une offre de 750 000 dollars à des pleurs de Paul qui me disait que si je quittais l'ECW, elle ferait faillite. Pendant ce temps, il recevait un salaire de la WWE. »

Tommy Dreamer pense alors sortir la tête de l’eau en signant lui aussi à la WWE, une opportunité proposée par Paul Heyman. Une arrivée en fanfare du côté de WrestleMania X-7 est imaginée lors du TLC match entre les Dudley Boyz, Edge & Christian et les Hardy Boyz, mais les plans sont modifiés, un autre visage de la ECW prenant sa place : Rhyno. « C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase », se souvient Dreamer, au plus bas moralement. « J'étais aussi déprimé que possible. »

Tommy Dreamer voulait « appuyer sur la gâchette » à WrestleMania

L’impensable lui traversa alors l'esprit, en finir définitivement avec celui qui l’avait trahi à ses yeux. « Je me souviens que j'ai fait un show, et j'ai vu un panneau qui disait "Guns Welcome", et j'étais à Houston. Je faisais un show indépendant et j'ai dit : "Qu'est-ce que c'est ?" Je viens de New York, qu'est-ce que vous voulez dire par "armes bienvenues" ? Et ils m'ont répondu : "Oh, vous êtes autorisé à apporter une arme à feu dans la salle". J'étais en face de l’Astrodome (salle où allait se dérouler WrestleMania X-7), expliqua Tommy Dreamer. Quand je vous dis que cela a tellement résonné dans ma tête, tellement. Je vais vous dire ce que je voulais faire. C'est dingue que je pense ça. A WrestleMania, j'allais sauter la rampe et frapper Paul E. à l'arrière de la tête, juste à la table des commentateurs, puis je me frapperais moi-même. Le martyr ultime, j'allais prendre la pose, boum, appuyer sur la gâchette. Parce que j'étais fou à ce point. Je ne sais pas si je serais allé jusqu'au bout, mais c'est ce à quoi je pensais tous les jours. Au début, ils auraient pensé que c'était un angle scénarisé jusqu'à ce que je l'abatte. J'étais si gravement déprimé et si furieux que j'avais besoin d’aide ».