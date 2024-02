«Je ne savais pas si j’étais encore en vie» : Ce geste fou à la WWE !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Les fans de la WWE connaissent bien désormais le Hell in a Cell match, se déroulant à l’intérieur d’une cage et qui a donné lieu à plusieurs moments marquants de l’histoire du catch. La chute de Rikishi du haut de la structure en fait partie, une action que le principal concerné n’a pas oubliée près de vingt-cinq ans plus tard.

Inauguré en 1997, le Hell in a Cell s’est rapidement imposé comme l’un des matches les plus brutaux de l’histoire de la WWE, devenant de surcroît un rendez-vous privilégié des fans, mais parfois redouté par les stars du catch. Il n’est pas rare en effet d’assister à des actions mémorables à l’intérieur ou bien l’extérieur de la cage, comme ce fut le cas en 2000 avec Rikishi. Opposé à Kurt Angle, The Undertaker, 'Stone Cold' Steve Austin, Triple H et The Rock dans un chaotique match à six, l’ancien champion Intercontinental n’a rien oublié du main event d’Armageddon, lui qui a fini le combat balancé du haut de la cage sur l’arrière d’un camion. Une action devenue culte mais qui aurait pu être fatale à Rikishi.

Rikishi on his Hell In A Cell bump: “I almost got divorced from my family… They were p***ed off that I did that move, the sacrifice”(Metro) pic.twitter.com/FtwCocxm4i — Wrestlelamia.com (@wrestlelamia) February 27, 2024

« Je touche encore des compensations financières grâce à cette chute »

Interrogé par le site britannique Metro , l’ancienne star de la WWE s’est souvenue des réactions affolées de ses proches. « J'ai failli divorcer de ma famille. C'était comme s’ils étaient furieux que j'aie fait ce geste, ce sacrifice. Mais, à l'époque, ils ne comprenaient pas que c'est ce que nous faisons, en tant qu'artistes, en tant que catcheurs , a confié Rikishi. Vous avez déjà préparé votre esprit, vous savez, "Je ne peux avoir cette opportunité qu'une seule fois. Je peux soit la saisir, soit me retirer", et j'ai choisi de la saisir. Et, vous savez, des années plus tard, je touche encore des compensations financières grâce à cette chute ».

« Dès qu'il m'a donné le chokeslam, il m'a dit : "Tu es prêt ?" J'ai répondu : "Dis à ma famille que je l'aime" »