MMA : Ngannou insulte Jon Jones en direct (vidéo)

Florian Barré

Absent de toute carte UFC depuis le main event du 5 mars 2023, combat qu’il a remporté contre Ciryl Gane pour la ceinture des poids lourds, Jon Jones se prépare tranquillement à un retour à la compétition après une grosse blessure au pectoral. En effet, la légende de l’UFC doit affronter Stipe Miocic. En attendant, l’Américain était présent à la soirée PFL X Bellator de samedi soir. Il a pu y rencontrer Francis Ngannou et clamer son envie de le combattre dans les mois à venir. Une déclaration qui a offert une séquence amusante.

Et si Jon Jones et Francis Ngannou s’affrontaient un jour ? C’est le premier susmentionné qui a émis cette idée ce week-end, alors même que les deux hommes évoluent dans des promotions différentes. En effet, le Camerounais a d’ores et déjà affirmé qu’il ne remettrait jamais les pieds à l’UFC, lui qui a signé au PFL. Ainsi, pour qu’un tel évènement ait lieu, il faudrait voir Bones rejoindre la Professional Fighters League à son tour ou alors, voir Dana White (UFC) et Donn Davis (PFL) s’allier pour une soirée monumentale entre leurs organisations.

« Je vais battre Stipe Miocic, puis Tom Aspinall, puis Francis Ngannou »

Pour l’heure, cela s’apparente simplement à une chimère. Mais une chose est sûre, questionné par ESPN , Jon Jones a bel et bien avoué avoir Ngannou en ligne de mire : « Il y a de nombreux combats que le monde veut voir en ce moment. Le combat contre Tom Aspinall est toujours très gros, Francis Ngannou contre moi est vraiment massif aussi, et Stipe Miocic, pour les fans hardcore, est toujours un adversaire respectable. Je ne sais pas comment ça va se dérouler, ma prédiction est que je vais battre Stipe Miocic, puis Tom Aspinall, puis Francis Ngannou. »

🚨 Jon Jones says that he plans to beat Stipe Miocic, Tom Aspinall, and Francis Ngannou.😂Francis says "In your dreams. You're fu**ing fat".pic.twitter.com/fTJ6qTlx8D — Home of Fight (@Home_of_Fight) February 24, 2024

Quand Ngannou se moque de Jones