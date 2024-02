MMA - UFC : Oliveira, Gaethje, Makhachev… Benoît Saint-Denis a de grandes ambitions

Florian Barré

Dans une dizaine de jours, le « Dieu de la guerre » cherchera à se hisser au plus proche du sommet de la division des poids légers avec une grande victoire à l’UFC 299. Une victoire face à Dustin Poirier pourrait faire passer à Benoît Saint-Denis le cap du top 5, voire mieux s’il impressionne l’organisation. En attendant, le Nîmois a révélé ses ambitions dans une interview à MiddleEasy, prévenant trois tops combattants.

Le samedi 9 mars, Benoît Saint-Denis grimpera dans l'Octogone de l’UFC pour la septième fois. Cette fois, il fera face à l’ancien tenant du titre par intérim Dustin Poirier. S'adressant à Mike Owens dans une interview exclusive pour MiddleEasy , le God of War savait qu'il ferait un grand pas en avant dans la compétition pour son prochain combat et qu’il ne pouvait pas être plus heureux d'avoir l'opportunité de faire ses preuves contre une véritable icône de la division lightweight.

« C’est l’une des divisions les plus difficiles »

« Pour être honnête, je m'attendais à un combat difficile, à un adversaire coriace et à un concurrent coriace, a déclaré Saint-Denis. J'étais rempli de joie d'avoir Dustin Poirier à travers l'Octogone contre moi pour mon prochain combat. C'est un gars dur. Il a une grande carrière. C'est l'occasion de remporter une victoire supplémentaire et de me rapprocher le plus possible de la ceinture le plus vite possible. Et c'est l'une des divisions les plus difficiles car, avec cinq finitions consécutives, on ne peut que s'attendre à affronter ce genre de gars. Dans la division des poids légers, on n'est jamais sûr de rien. Je suis plutôt content. »

« Je veux être aussi dangereux que possible »