MMA - Boxe : Ciryl Gane surpris par la performance de Fury contre Ngannou

Dans le flou quant à son avenir à l’UFC, Ciryl Gane continue de s’entraîner en attendant de recevoir un appel de Dana White. Dans le même temps, le « Bon Gamin » se consacre à sa chaîne Twitch. Récemment, il a invité plusieurs sportifs de haut niveau dans son émission « Main event », et avec eux, a discuté du combat entre Francis Ngannou et Tyson Fury. Un combat dont l’issue a surpris l’actuel numéro 2 des poids lourds de l’UFC.

À l’instar de nombreux observateurs, Ciryl Gane a vécu les débuts de Francis Ngannou en boxe anglaise derrière son écran. Il a pu observer le Predator tenir tête à l’un des plus grands combattants de l’histoire de la discipline, Tyson Fury, et s’est même dit surpris de la décision des juges à la fin du combat. En effet, Ngannou s’est incliné à la décision, alors même qu’il est parvenu à faire tomber le Gypsy King durant le combat.

Dans son émission Main Event , en direct sur Twitch, Ciryl Gane a invité le très prometteur combattant de MMA belge Patrick Habirora, le champion invaincu WBC des poids mi-moyens Souleymane Cissokho, la judokate de renom Gévrise Émane et le champion du monde de Skateboard Street, Aurélien Giraud. Ensemble, ils ont abordé de nombreux sujets, notamment celui sur le combat Ngannou vs. Fury. C’est à ce moment-là que le Bon Gamin a avoué avoir été surpris par la performance du Gypsy King.

« Il ne s’est pas bien entraîné je crois »