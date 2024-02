MMA : « Un débat puéril », l’entraîneur de Saint-Denis tombe sur Doumbè

Florian Barré

Benoît Saint-Denis et Cédric Doumbè se préparent pour affronter respectivement Dustin Poirier à l’UFC et Baysangur Chamsoudinov au PFL les 9 et 7 mars prochain. Les deux hommes, qui n’ont actuellement rien en commun si ce n’est ce point, ont lancé une polémique concernant le visage du MMA français. Le premier affirme qu’il s’agit pour l’heure de Ciryl Gane quand le second se met lui-même en avant. De quoi agacer Daniel Woirin.

Le MMA tricolore monte en puissance peu à peu, au point où certains athlètes se prennent la tête pour savoir qui est le numéro un de la discipline. Ciryl Gane (UFC), Benoît Saint-Denis (UFC), Cédric Doumbè (PFL), Salahdine Parnasse (KSW), Nassourdine Imavov (UFC) et Manon Fiorot (UFC) sont les principaux athlètes dans le débat. Mais lequel d’entre eux apporte le plus de visibilité au pays ? C’est la question qui fait débat en ce moment.

MMA - UFC : Le secret de la progression fulgurante de Saint-Denis révélé par son entraîneur https://t.co/21O4stVoY9 pic.twitter.com/FCMRo2CW8Q — le10sport (@le10sport) February 20, 2024

Qui est le visage du MMA tricolore ?

Doumbè a affirmé il y a quelques semaines qu’il est le visage du MMA français, en avançant l’argument de l’Accor Arena qu’il a rempli en 20 minutes pour son combat contre Baysangur Chamsoudinov. Interrogé sur le même sujet, Saint-Denis a quant à lui pointé du doigt Ciryl Gane en premier lieu, avant d’affirmer qu’il serait prochainement le numéro un en remportant la ceinture des poids légers de l’UFC. Forcément, cette sortie a fortement déplu à Doumced .

« On dirait un concours de… »