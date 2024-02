MMA : Cédric Doumbè attaque Benoît Saint-Denis !

Florian Barré

Une semaine décisive approche pour le MMA français. Le 7 mars prochain, Cédric Doumbè et Baysangur Chamsoudinov se livreront une bataille intense dans l’octogone du PFL, à l’Accor Arena de Paris. Deux jours plus tard, à Miami cette fois, c’est Benoît Saint-Denis qui aura rendez-vous avec l’histoire. Le Nîmois affrontera Dustin Poirier, véritable légende de l’UFC. Mais en attendant le « God of War » et « The Best » s’échangent quelques petites piques.

Alors que Cédric Doumbè s’affirmait il y a quelques semaines comme étant le visage du MMA français, Benoît Saint-Denis a réagi en défendant l’apport de Ciryl Gane à la discipline. L’ancien militaire a également expliqué que ses propres récents exploits personnels à l’UFC le plaçaient aussi devant le natif de Douala et qu’il se verrait bien rapidement comme le plus grand combattant français une fois la ceinture des poids légers autour de sa taille. « Cédric Doumbé est le visage du kickboxing en France, mais il est encore nouveau dans le MMA. Je fais confiance aux classements et pour le moment, c’est Ciryl Gane le visage du MMA français. Quand Benoît Saint-Denis sera champion de la catégorie lightweight, il sera le visage du MMA français voire plus » avait-il balancé au micro d’Ariel Helwani.

MMA - UFC : Saint-Denis donne son pronostic avant de combattre Poirier https://t.co/apmxq8eXgY pic.twitter.com/zcgEknUixQ — le10sport (@le10sport) February 12, 2024

« Je suis sûr à 100% que je suis le visage du MMA français »

Cette sortie, Doumced ne l’a pas apprécié. L’ancien champion du Glory estime qu’être à l’UFC ou non n’a pas d’incidence sur le poids que peut avoir un combattant pour développer sa discipline dans son pays : « Bien sûr, je ne suis pas d’accord. Je suis sûr à 100% que je suis le visage du MMA français. Pour certaines personnes, si vous n’êtes pas à l’UFC, vous ne pouvez pas l’être. Mais vous n’avez pas à être champion UFC pour être le visage du MMA dans votre pays . »

L’Accor Arena en 20 minutes comme argument ultime