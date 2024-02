MMA : La date de l’annonce du main event de l’UFC 300 enfin révélée !

Florian Barré

L’UFC 300, qui aura lieu le 13 avril prochain, approche à grands pas. Pour l’occasion, Dana White, PDG de l’organisation reine du MMA, a promis aux fans une carte légendaire. À l’époque, les observateurs espéraient sans doute la présence d’Islam Makhachev, Conor McGregor, Jon Jones ou un retour de Khabib Nurmagomedov et George Saint-Pierre dans l’octogone. Finalement on est loin de tout ça, bien qu’il reste encore un « immense » combat à officialiser.

La planète MMA attend et se demande quel pourrait être l’événement principal de l’UFC 300. Toutes les questions trouveront apparemment une réponse à Anaheim, en Californie, lors de l'UFC 298 ce week-end (samedi 17 février). Kevin Iole a partagé sur Twitter que lors d'une récente conversation avec le patron de l'UFC, Dana White, il a déclaré que le combat en tête d'affiche de la carte historique serait annoncé lors de la conférence de presse d'après-combat de l'UFC 298.

Les principaux prétendants à ce combat

Après qu’aucune surprise amusante n’ait eu lieu lors de la diffusion du 58e Super Bowl à Las Vegas, les rumeurs n'ont cessé de tourbillonner, entourant principalement les divisions des poids welters et des poids moyens avec des prétendants comme Khamzat Chimaev et Israel Adesanya. Alors que le premier susmentionné a d’ores et déjà affirmé qu’il ne combattrait pas pendant le ramadan, le second pourrait affronter Dricus du Plessis. D’ailleurs le journaliste Ariel Helwani a aussi mis en avant qu’un combat entre le Sud-Africain et Khamzat Chimaev était possible, tout comme un Leon Edwards vs. Belal Muhammad (option la plus probable).

Deux combats pour le titre déjà prévus

Par ailleurs, Dana White a récemment déclaré que l'UFC 300 n’a que deux combats supplémentaires à ajouter, qui incluent l'événement principal et quelque chose de plus centré dans la liste déjà établie. À l'heure actuelle, deux combats pour le titre sont prévus : la défense du titre UFC Strawweight de Zhang Weili contre Yan Xiaonan et la défense du titre BMF de Justin Gaethje contre Max Holloway chez les lightweight.