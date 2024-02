MMA - UFC : Gaethje vs. Holloway, Dustin Poirier a choisi son camp

Florian Barré

Les prochaines semaines s’annoncent folles à l’UFC. Les meilleurs combattants de l’organisation sont presque tous en pleine préparation de leur futur combat. Parmi eux, Dustin Poirier - qui affrontera Benoît Saint-Denis à l’UFC 299 début mars - mais aussi Justin Gaethje et Max Holloway. « The Diamond » a d’ailleurs fait son pronostic concernant le duel qui attend les deux derniers athlètes susmentionnés. Et il voit une surprise !

Après avoir perdu l’été dernier face à Justin Gaethje pour le retour de la ceinture BMF à l’UFC, Dustin Poirier s’est prononcé sur le combat qui aura lieu le 13 avril prochain autour de ce titre honorifique visant à féliciter le combattant le plus dur, résistant et charismatique de l’UFC. Lors du 300e pay-per-view de l’histoire de l’organisation reine du MMA, Gaethje remettra son titre en jeu face au plus gros menton de la discipline, Max Holloway.

Une différence de poids ?

Les deux hommes ne se sont jamais affrontés puisque Justin Gaethje évolue chez les poids légers de l’UFC quand son homologue hawaïen combat chez les poids plumes. Mais il est certain que ce combat, qui fera office de main event, figure parmi les plus grosses attentes de ce début d’année pour les fans. Dustin Poirier attend lui aussi avec impatience la rencontre entre les deux hommes et s’est même amusé à pronostiquer l’événement.

Poirier voit Holloway s’imposer !