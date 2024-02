MMA : Les quatre options pour le main event de l’UFC 300

Florian Barré

Dans exactement deux mois, le 13 avril prochain, aura lieu le 300e pay-per-view de l’UFC. Pour l’occasion, Dana White a promis aux observateurs une carte légendaire. Si la majorité des combats ont déjà été officialisés, le patron de l’organisation a affirmé le week-end dernier, qu’il restait encore quatre noms à inscrire sur la carte. Parmi eux, deux seront réservés pour le main event de la soirée. Et selon le journaliste Ariel Helwani, il n’y aurait plus que quatre options.

Quel combat accompagnera celui de Zhang Weili et Yan Xiaonan pour le main event de l’UFC 300 ? Si le Charles Oliveira vs. Arman Tsarukyan figure seulement sur la carte principale, le combat entre Justin Gaethje et Max Holloway, pour la ceinture BMF, n’est pas non plus considéré comme le second main event de la soirée. Ainsi, Dana White est toujours à la recherche d’un affrontement alléchant et doit déjà faire, pour sûr, sans Jon Jones, Conor McGregor et Islam Makhachev. De même pour Alexander Volkanovski qui combat pour l’UFC 298 et Sean O’Malley qui combat pour l’UFC 299.

Pas de Ciryl Gane ou d’Alex Pereira ?

Ainsi, parmi les prétendants à une ceinture, il reste des noms tels que ceux d’Alex Pereira, Tom Aspinall, Ciryl Gane, Israel Adesanya, Dricus du Plessis, Khamzat Chimaev, Leon Edwards, Belal Muhammad ou encore Shavkat Rakhmonov. Alors que tout peut basculer d’un moment à l’autre d’après les dires de Dana White, Ariel Helwani a révélé dans l’émission The MMA Hour que l’UFC penchait désormais sur quatre options :



- Leon Edwards vs. Khamzat Chimaev

- Dricus Du Plessis vs. Israel Adesanya

- Dricus Du Plessis vs. Khamzat Chimaev

- Leon Edwards vs. Belal Muhammad

Khamzat Chimaev prioritaire ?

Ainsi, pour sauver l’UFC 300, largement critiqué par les fans au sujet de sa carte jugée presque trop banale, Dana White opterait en priorité pour un combat entre Khamzat Chimaev et Leon Edwards pour la ceinture des mi-moyens, bien qu’un duel pour le titre middleweight face à Du Plessis soit également envisagé. Dans le cas où Khamzat Chimaev refuse ces options, en raison de la période où réside le combat (le ramadan a lieu en même temps), Belal Muhammad pourrait enfin avoir la chance de combattre pour la ceinture welterweight. Mais pas sûr que ce combat face à Edwards attise la joie des fans. Un retour d’Israel Adesanya le fera certainement davantage. À suivre…