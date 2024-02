MMA - UFC : Ciryl Gane bientôt de retour ? Jon Jones fait une suggestion à Aspinall

Florian Barré

Alors que tous les fans de MMA attendent avec impatience l’annonce de Dana White concernant le main event du 300e pay-per-view de l’organisation, Jon Jones s’est réveillé et pousse Tom Aspinall, champion intérimaire des poids lourds, à retourner rapidement dans l’octogone. Et si le Britannique tarde à faire son come-back, c’est parce qu’il veut justement affronter Jones, qui se prépare de son côté à combattre Stipe Miocic.

Depuis son succès éclair contre Ciryl Gane à l’UFC 285, Jon Jones est le champion des heavyweight de l’UFC. Après le combat, Bones avait demandé à affronter Stipe Miocic. Si ce dernier devait avoir lieu fin 2023, une blessure du colosse de Rochester retarde l’échéance depuis, et bloque totalement la catégorie. En effet, derrière Jones, Tom Aspinall attend son tour et refuse de mettre à mal sa ceinture intérimaire face à Ciryl Gane, deuxième prétendant.

MMA : Poirier vs. Saint-Denis, pourquoi l’UFC 299 plutôt que l’UFC 300 ? https://t.co/BfR27ZELXB pic.twitter.com/me6is2EMz1 — le10sport (@le10sport) February 9, 2024

Le conseil de Jones à Aspinall

Ainsi, après sa victoire contre Sergei Pavlovich, le Britannique a rembarré le tricolore pour call-out Jon Jones qui a évidemment refusé l’offre. Mais Aspinall ne semble pas vouloir lâcher le morceau, obligeant donc Bones à réagir de nouveau : « Si tu crois vraiment que tu es l’un des meilleurs au monde, alors continu. Va et participe à des compétitions. Les vrais fans considéreront tes victoires comme des championnats. Ne me laisse pas te ralentir. Vas-y, tu bottes des fe*ses et tu gagnes de l’argent ».

Une infime chance de voir Gane combattre en avril

Espérons pour Ciryl Gane que cette déclaration serve rapidement de déclic à Aspinall. Un tel combat attirerait les foules et Dana White serait certainement ravi de pouvoir ajouter ce dernier à la carte de l’UFC 300, auquel il manque deux combats donc l’un des deux main events de la soirée. Mais il ne faut pas se leurrer, les chances pour que cela arrive sont minimes. Non seulement parce que cela dépend de la réaction de Tom Aspinall, mais aussi parce que le 13 avril approche à grands pas et que d’autres combats semblent être en pleine négociation.