MMA - UFC : Saint-Denis donne son pronostic avant de combattre Poirier

Florian Barré

Benoît Saint-Denis se prépare à affronter un athlète très expérimenté. Le 9 mars prochain, l’ancien membre des forces spéciales combattra Dustin Poirier au meilleur des cinq rounds, dans l'enceinte du Kaseya Center de Miami lors de l’UFC 299. En attendant de se retrouver face au « Diamond », le « God of War » a donné son pronostic dans l’émission MMA Hour.

Nous sommes à moins d’un mois du plus gros combat de la carrière de Benoît Saint-Denis. Forcément, la préparation s’intensifie pour le protégé de Daniel Woirin, mais pas que. Les sorties du God of War se font aussi de plus en plus nombreuses. Bien loin du trashtalk de Cédric Doumbè, BSD fait toujours preuve d’une très grande humilité, bien qu’il soit certain de pouvoir battre celui qui a fait tomber Conor McGregor par deux fois en 2021.

MMA : Ngannou avoue avoir été effrayé au moment de quitter l’UFC⁰ https://t.co/2BaGxZgSZU pic.twitter.com/N4Fm6STel2 — le10sport (@le10sport) February 11, 2024

Saint-Denis favori !

Pour le moment, c’est bien le Nîmois qui est annoncé favori par les bookmakers. Dustin Poirier a beau être une légende et compter une trentaine de combats à l’UFC, le n°3 des poids légers reste sur une défaite par KO contre Justin Gaethje pour la ceinture BMF tandis que Benoît Saint-Denis a remporté ses cinq derniers combats avec notamment un high-kick retentissant face à Matt Frevola au Madison Square Garden, en novembre dernier.

« C’est du 50/50 »