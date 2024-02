MMA : Mark Zuckerberg fait le tour de la toile après avoir vécu une situation gênante à l’UFC 298 (vidéo)

Avoir une valeur nette de 170 milliards de dollars n'a pas pu sauver Mark Zuckerberg d'une apparition douloureusement gênante à l'UFC 298 à Anaheim samedi soir. En effet, une vidéo où le principal intéressé est mal à l’aise est devenue virale sur les réseaux sociaux. L’icône de Meta est apparue avec le champion australien Alexander Volkanovski et était même installée au premier rang durant le combat face à Ilia Topuria.

Samedi soir, avant la surprenante défaite d’Alexander Volkanovski face à Ilia Topuria, les caméras ont filmé Mark Zuckerberg, visage de Meta, arborant l'équipement de « The Great », hochant la tête au rythme de la musique tout en regardant autour de lui avec une aisance feinte. Il a tendu la main à plusieurs reprises, dans le vide, essayant de donner un coup de main alors que l'équipe de Volkanovski passait une partie de l'équipement du champion que celui-ci enlevait avant d'entrer dans la cage.

THIS IS THE FUNNIEST SHIT I'VE EVER SEEN IN MY LIFE. Mark Zuckerberg trying to to shake hands before Volk goes in the octagon lmao. #UFC298 pic.twitter.com/ZLmjqfxnjg