MMA - UFC : La vraie raison du déclin d’Adesanya

Florian Barré

Le chemin d’un grand champion n’est jamais sans embûche, et pour Israel Adesanya, ancien détenteur du titre des poids moyens de l’UFC, son épuisement suscite aujourd’hui de nombreuses interrogations. En effet, le Nigérian a annoncé il y a quelques mois vouloir prendre une longue période de repos. Ainsi, son entraîneur, Eugene Bareman, apporte un nouvel éclairage sur les raisons derrière cette phase difficile.

« Je ne vais pas combattre durant un long moment. Évidemment, je ne prends pas ma retraite, je ne vais pas partir comme ça. Mais si je le fais, ça me va, je n’ai plus rien à prouver. Je vais prendre du repos, vous ne me verrez pas pendant un long moment ». Voici les mots prononcés par Israel Adesanya en octobre dernier. Contrairement à ce que certains pourraient penser, Eugene Bareman, coach du Nigérian, est convaincu que l’activité fréquente d’Israel Adesanya en tant que champion n’est pas à blâmer pour son épuisement. Cinq mois après une soirée mémorable à Miami, où Adesanya a pris sa revanche sur Alex Pereira pour récupérer son titre, il a été dominé sur cinq rounds par Sean Strickland, un outsider. Mais pour Bareman, le problème réside ailleurs.

Eugene Bareman explique le burnout d’Adesanya

Lors d’une interview avec She Loves The Gloves , Bareman a discuté de l’échec d’Adesanya face à Strickland à la Qudos Bank Arena. Il a révélé que le véritable enjeu était le mode de vie qu'a le Stylebender entre les combats. Selon lui, pour rester au sommet, un champion doit adopter un style de vie qui le régénère et reste concentré sur ses objectifs, plutôt que d’attendre un appel de l’UFC pour commencer sa préparation.

Un retour déjà prévu ?