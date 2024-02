La révélation incroyable de Ngannou sur son premier combat de MMA

Florian Barré

Les fans de boxe ont reçu une nouvelle alléchante début 2024 lorsque le promoteur Eddie Hearn a annoncé que Francis Ngannou affronterait Anthony Joshua à Riyad, en Arabie saoudite, le 8 mars prochain. Ainsi, le Camerounais enchaîne les sorties dans les médias pour promouvoir son combat et dans un entretien récent pour GQ, celui-ci a fait une révélation au sujet de ses débuts en MMA.

Ancien champion des poids lourds de l’UFC, Francis Ngannou est d’abord un boxeur avant d’être un combattant de MMA, bien que son palmarès montre le contraire. Le natif de Batié, au Cameroun, a fait son premier combat officiel le 30 novembre 2013, où il s’était imposé grâce à une clé de bras face au Français Rachid Benzina. En 2015, il entre à l’UFC. Mais à ce moment-là, The Predator n’était pas encore le prédateur que l’on connaît. Pour preuve, lui-même ne connaissait pas toutes les règles du MMA à l’époque.

« Je me disais que c’était juste de la bagarre »

« Ça faisait deux ans que je faisais du MMA et les gens me disaient : ‘on pense que si tu t’y mets à fond, tu vas devenir champion UFC’. Mais qu’est ce que j’en ai à fo*tre, je voulais juste être un boxeur », a d’abord affirmé Francis Ngannou pour GQ. « À mon premier combat UFC, je réalise que je ne connais même pas les règles. Pour me rassurer, je me disais que c’était juste de la bagarre. Je suis un homme balèze et solide, je ne pouvais pas avoir peur d’un autre homme. »

Du MMA à la boxe anglaise, il aura fallu 10 ans

Dans le reste de l’entrevue, le Camerounais a indiqué qu’il pensait déjà à une carrière de boxeur à cette époque. Il aura fallu attendre 2023 avant de le voir concrétiser cet objectif. Aujourd’hui, partagé entre le PFL et la boxe anglaise, Ngannou s’apprête à affronter Anthony Joshua, lui qui a réussi à faire trembler Tyson Fury en octobre 2023.