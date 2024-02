MMA : Cédric Doumbè révèle ses objectifs pour l’après Baki

Florian Barré

À moins d’un mois de son combat contre Baysangur Chamsoudinov à l’Accor Arena de Paris, Cédric Doumbè multiplie les sorties sur les réseaux sociaux et dans les médias. Cette fois, « The Best » n’a pas évoqué son futur adversaire, ni sa place dans le paysage du MMA français. Au micro de Tom Monegier, l’ancien champion du Glory a évoqué son avenir, lui qui veut désormais conquérir les États-Unis.

Après une année 2023 où il a explosé aux yeux du public français, en battant notamment Jordan Zébo par KO en 9 secondes lors de son premier combat au PFL, Cédric Doumbè est prêt à démarrer 2024 de la même manière. Face à Baki, le 7 mars, le natif de Douala est certain d’en finir très vite : « Les gens pensent qu’il peut me battre, ils disaient pareil avec Jordan. […] Il n’a pas assez d’expérience, je vais le mettre KO au premier round. » a-t-il affirmé le mois dernier à Ariel Helwani dans l’émission The MMA Hour.

Cédric Doumbè a tout prévu

Et comme face à Zébo, Doumbè a une idée en tête : « Comme je l’ai dit, on prépare quelque chose. On cuisine quelque chose de très sympa pour les fans. Évidemment, je vais crier : ‘Baki !‘ Et le public va répondre : ‘T’es mort !‘ » S’il prépare son avant-combat, l’athlète de 31 ans prépare aussi l’après. En effet, Doumced a évoqué ses objectifs et sa carrière à l’étranger au micro de Tom Monegier.

Doumbè vs. Pettis déjà en préparation ?