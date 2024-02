MMA : Khamzat Chimaev présent à l’UFC 300 ? Il répond

Florian Barré

C’est une annonce faite par Ariel Helwani qui a fait beaucoup de bruit ses dernières heures. Dans son émission « The MMA Hour », le journaliste a révélé les quatre combats sur la table pour le second main event de l’UFC 300 qui se déroulera le 13 avril prochain. Parmi les noms évoqués, celui de Khamzat Chimaev est revenu à deux reprises. Le principal intéressé a réagi.

Quel sera le combat phare du 300e pay-per-view de l’UFC ? Si celui entre Charles Oliveira et Arman Tsarukyan figure « seulement » sur la carte principale et se décidera au meilleur des trois rounds, celui entre Justin Gaethje et Max Holloway est à mettre de côté puisqu’il a lieu pour désigner le nouveau champion BMF. Ainsi, il manque un gros combat à cette carte déjà bien remplie.

MMA : Ngannou avoue avoir été effrayé au moment de quitter l’UFC⁰ https://t.co/2BaGxZgSZU pic.twitter.com/N4Fm6STel2 — le10sport (@le10sport) February 11, 2024

Quatre combats possibles, Chimaev prioritaire

Au cours de son émission The MMA Hour , Ariel Helwani a lâché une bombe et a désigné Khamzat Chimaev comme principal candidat pour prendre part à la fête, soit face à Leon Edwards pour la ceinture welterweight, soit face à Dricus du Plessis pour le titre des poids moyens. Cependant, le journaliste a également mis en avant deux autres combats possibles : Du Plessis vs. Israel Adesanya et Leon Edwards vs. Belal Muhammad.

Chimaev met fin aux spéculations