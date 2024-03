WrestleMania : Un match de légende échappe à la WWE !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Une page du catch s’est tournée ce dimanche avec la retraite de Sting, disputant à 64 ans son dernier match du côté de l’AEW. La légende a tout connu ou presque dans la discipline, ne cachant pas son amertume à l’idée de ne pas avoir pu participer à l’un des combats les plus attendus à la WWE.

Dimanche, Sting est monté sur le ring pour la dernière fois de sa carrière en participant au main event du show AEW Revolution. Avec Darby Allin à ses côtés, The Icon a clôturé une carrière spectaculaire en conservant les titres par équipe contre les Young Bucks. Malgré tous ses accomplissements, Sting nourrit quelques regrets au moment de prendre sa retraite, notamment au sujet de son bref passage à la WWE qui avait relancé l’espoir des fans de le voir affronter l’Undertaker, et ils n’étaient pas les seuls.

Sting aura été digne jusqu’à sa dernière seconde sur le ring, micro en main.Émotion et respect dans les travées de l’arène. Quelle belle dernière à #AEWRevolution 👏🏼pic.twitter.com/przTI8n2a5 — Bernard Colas (@BernardCls) March 4, 2024

Les regrets de Sting avec l’Undertaker

Interrogé par CBS avant sa dernière, Sting a affiché au grand jour ses regrets de ne pas avoir pu faire face à la légende de la WWE pour un match condamné à rester dans l’imaginaire des fans, les deux hommes ayant désormais pris leur retraite. « J e pense que si les choses avaient été bien faites, cela aurait pu être une soirée dont tout le monde se souviendrait et qu'on n'oublierait jamais. Ils en parleraient encore aujourd'hui. Mais cela ne s'est pas produit », a confié l’ancienne star de la WCW, qui avait pourtant cru que sa signature tant attendue à la WWE en 2014 l’aiderait dans son objectif en vue d'un WrestleMania. « Je me suis dit que si je mettais un pied dans la porte, on verrait bien ce qui se passerait. J'ai donc mis mon pied dans la porte. Nous avons fait un WrestleMania avec Triple H, puis Vince [McMahon] m'a appelé et m'a dit : ‘Hé, je veux que tu fasses un match pour le titre mondial avec Seth (Rollins). Serais-tu prêt à le faire?' "Oui, je serais prêt à le faire". Toujours dans l'espoir de pouvoir affronter Taker », poursuit Sting. L’opposition face à Rollins sonnera néanmoins la fin de ses espérances après une grave blessure à la nuque l’éloignant des rings jusqu’à son arrivée à l’AEW en décembre 2020.

« J'aurais adoré voir ça. »

C’est donc avec une certaine amertume que Sting évoque aujourd’hui ce choc qui restera de l’ordre de l’irréel : « J'ai eu tellement d'idées au fil des ans. Souvent, l’illusion n’est pas une bonne chose. Mais dans notre situation, je pense qu'avec son gimmick et les mystères de son personnage et du mien, nous ne pouvions pas avoir assez d’illusion. Je pense que les gens se seraient souvenus de cette soirée. J'aurais adoré voir ça. » Comment expliquer alors que la WWE n’ait pas sauté sur l’occasion de proposer l’une des affiches les plus attendues de tous les temps dès l’arrivée de Sting ? Ce dernier ne l’expliquait pas en 2021, interrogé par Sports Illustrated : « Aujourd'hui encore, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que Taker n'a jamais voulu travailler avec moi. Je n'en sais rien. J’ai eu de bonnes conversations avec Taker et nous nous sommes toujours bien entendus. Je ne sais pas pourquoi le match n'a jamais eu lieu, mais il aurait dû avoir lieu. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle j'ai quitté la WWE, mais c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis parti. Je voulais ce dernier match. »

WWE/AEW : Une star mythique refuse une proposition XXL ! https://t.co/5sj0TdWwZX pic.twitter.com/nDXdmwBc5Z — le10sport (@le10sport) March 4, 2024