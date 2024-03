MMA : C’est du jamais vu ! Doumbè réserve une chambre d’hôpital pour Baki (vidéo)

Florian Barré

Jeudi soir, aux alentours de 22h30, Cédric Doumbè et Baysangur Chamsoudinov se feront face à l’occasion du PFL Paris 2. Alors que le natif de Douala a déjà prévu de reprendre son légendaire « Baki, t’es mort » avant le combat, il a ajouté d’autres munitions à son trashtalking pour tenter de déstabiliser son adversaire. Dans sa dernière vidéo YouTube, il a même réservé une chambre dans une clinique en prévision d’un KO violent.

Après s’être mis dans la peau d’un infirmier, après avoir ramené une ambulance dans l’enceinte de l’Accor Arena, après avoir promis de faire retentir le fameux « T’es mort » d’avant combat, Cédric Doumbè a été encore plus loin en se déplaçant dans une clinique, d’abord en caméra cachée, afin de réserver une chambre de soin pour Baysangur Chamsoudinov. Toujours sur le ton de l’humour, l’ancien champion du Glory veut prendre soin de son adversaire s’il le met KO.

Cédric Doumbé est le combattant le plus divertissant 🤣🚑pic.twitter.com/RCwZrrXb9I — La Sueur (@LaSueur_off) March 3, 2024

Doumbè va de plus en plus loin

« J’aimerais réserver une chambre pour un patient qui va venir ici dans la nuit du 7 mars. Il y aura une ambulance pour lui, pour l’escorter à l’hôpital. Je sais qu’ici, il y a de très belles chambres, et moi je voulais la meilleure chambre pour lui […] Donc Baki, on va réserver une bonne chambre pour toi. On a mis les moyens, on va khalass (payer), parce que le PFL ça khalass, les sponsors ça khalass. Tu connais, enfin non tu ne connais pas. » commence The Best tout sourire avant de se moquer des yeux de son adversaire.

« On pourra ouvrir ton oeil qui est souvent fermé »