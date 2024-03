MMA : L’incroyable somme générée par l’UFC en 2023

Florian Barré

Le MMA prend de plus en plus de place dans le monde du sport. Ainsi, l’organisation qui regroupe les meilleurs athlètes de la planète voit ses revenus augmenter année après année. En 2023, l’UFC a généré près de 1,3 milliard de dollars. Une somme ahurissante qui témoigne assez clairement de la place qu’ont pris les arts martiaux mixtes dans le paysage des sports de combat.

Les affaires étaient en plein essor du côté de l’Ultimate Fighting Championship en 2023. Selon un rapport financier de TKO Group Holdings – la société mère de l'UFC et de la World Wrestling Entertainment (WWE) – la promotion basée à Las Vegas a généré 1,3 milliard de dollars de revenus, soit une hausse de 13 % par rapport à l'année précédente. Pendant ce temps, les revenus de l'UFC pour le quatrième trimestre 2023 s'élevaient à 282,8 millions de dollars, contre 271,7 millions de dollars en 2022.

MMA : Une nouvelle division à l’UFC ? « C’est déjà sûr » d’après Fiziev ! https://t.co/HnjfQO1RHr pic.twitter.com/oSnNOFwv1s — le10sport (@le10sport) February 29, 2024

L’UFC en totale expansion

L'augmentation de la rentabilité de la promotion était due à une augmentation de 34 % des revenus des événements en direct, via les billets et les frais du site, pour atteindre un record de 168 millions de dollars en 2023. Pour recontextualiser, l’UFC a organisé 43 événements l'année dernière. Pendant ce temps, les revenus du parrainage ont augmenté de 18 % pour atteindre 196 millions, également un record. L'UFC a également déclaré 870,6 millions de dollars de revenus provenant des droits médiatiques et du contenu, en hausse par rapport aux 794,4 millions de dollars de 2022, et 57,4 millions de dollars en produits de consommation, une augmentation par rapport aux 53,6 millions de dollars de l'année précédente.

TKO dévoile sa stratégie