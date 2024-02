Benoît Saint-Denis insiste concernant le visage du MMA en France

Florian Barré

C’est un débat qui fait rage ces derniers temps. Quel est le visage du MMA en France ? Alors que Cédric Doumbè est persuadé d’être celui qui apporte le plus de visibilité à la discipline dans l’hexagone, Benoît Saint-Denis, quant à lui, estime toujours que le natif de Douala n’a pas encore fait ses preuves pour prétendre à une telle distinction. Dans un entretien avec RMC Sport, le « God of War » a surenchéri.

Il y a quelques jours, Cédric Doumbè se défendait après que Benoît Saint-Denis lui ait dit qu’il était nouveau dans le MMA : « Je suis sûr à 100% que je suis le visage du MMA français, a d’abord lâché Doumced. Pour certaines personnes, si vous n’êtes pas à l’UFC, vous ne pouvez pas l’être. Mais vous n’avez pas à être champion UFC pour être le visage du MMA dans votre pays. […] Benoît Saint-Denis, est-ce qu’il peut sold-out l’Accor Arena en 20 minutes ? Je ne pense pas. Est-ce que Ciryl Gane peut le faire en une heure ou un jour ? Je ne pense pas non plus. Ce genre de choses font que je suis le visage du MMA français actuellement. »

Saint-Denis ne change pas de cap

Si sold-out l’Accor Arena en 20 minutes semble être un bon moyen pour se rendre compte de l’importance que prend Cédric Doumbè dans le paysage MMA en France, Benoît Saint-Denis reste cependant sur ses positions. Invité du Super Moscato Show sur RMC Sport, le Nîmois a pu évoquer son prochain combat contre Dustin Poirier, ainsi que sa récente prise de bec avec The Best. Le God of War l’affirme, Doumbè n’est pas encore celui qu’il pense être :

« Ils sont encore loin du top 100 »