MMA : Pourquoi les esprits s’échauffent entre Cédric Doumbè et Nassourdine Imavov ?

Florian Barré

Roi du trashtalk, Cédric Doumbè se fait des ennemis sur la planète MMA à force de toujours trouver à redire sur la carrière de ses pairs. En ce moment, le natif de Douala s’amuse à titiller son prochain adversaire, Baysangur Chamsoudinov. Tout récemment, il a fait mine de se reconvertir en ambulancier afin de prévoir le futur KO qu’encaissera « Baki » le 7 mars. Mais dans le même temps, Doumbè doit aussi gérer un autre dossier brûlant, lui qui est pris en grippe par Nassourdine Imavov, célèbre athlète français de l’UFC.

Les mois passent et Cédric Doumbè devient peu à peu un visage incontournable du MMA en France. Certains l’adorent pour son franc-parler et son humour, d’autres n’apprécient guère ses railleries incessantes. En somme, The Best ne fait pas l’unanimité. Pour preuve, Nassourdine Imavov, huitième chez les poids moyens de l’UFC, a décidé de défendre son ami et prochain adversaire de Doumbè à l’Accor Arena de Paris : Baki .

L’intégralité du beef entre Doumbè et Imavov

Ainsi, depuis quelques heures, les deux hommes se répondent tour à tour sur les réseaux sociaux, bien que leur conflit persiste depuis plusieurs mois. Tout a commencé lorsque Cédric Doumbè a attaqué avec le hashtag « #naze » Imavov suite à sa défaite de l’an passé contre Sean Strickland. Dès lors, ce dernier a affirmé avec certitude que Baki écraserait l’ancien du Glory et a affirmé que seules « les montagnes ne se croisent pas ». Ensuite, Doumbè a repris le « j’ai m*rdé » de Nassourdine Imavov contre Strickland pour le provoquer à nouveau. C’est à ce moment précis que The Sniper a répondu à son rival qu’il était surcoté en MMA mais à sa juste valeur en « hypocrite sans principe » et en « influenceur ».

Doumbè collectionne les ennemis