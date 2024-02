MMA : La révélation surprenante de Saint-Denis avant sa signature à l’UFC

Florian Barré

Le 9 mars prochain, en co-main event de l’UFC 299, Benoît Saint-Denis affrontera Dustin Poirier. Ce combat est sans aucun doute le plus grand défi de la carrière du « God of War ». Une chose est sûre, face à l’ancien champion par intérim des poids légers, il ne faudra pas regarder le palmarès et faire preuve de complexe d’infériorité au moment d’entrer dans la cage.

Sur une série de cinq victoires consécutives, Benoît Saint-Denis est en grande forme. Ainsi, l’UFC l’a récompensé en lui offrant le main event du 299e pay-per-view de l’organisation, face à Dustin Poirier. Pourtant, le natif de Nîmes ne possède qu’un seul succès face à un adversaire classé. 12ème au classement des poids légers, le Français défiera le numéro 3 de la catégorie et pourra prouver au monde entier qu’il a sa place dans le top 5 de la division dominée par Islam Makhachev.

« Je n’ai jamais suivi qui que ce soit »

Ancien membre des forces spéciales, BSD a cependant mis du temps avant de s’intéresser aux combattants de l’UFC. S’il ne prend pas à la légère son rival américain, Saint-Denis ne le considère pas invincible pour autant : « J’ai commencé le MMA par passion mais je n’ai jamais suivi qui que ce soit avant d’arriver à l’UFC et d’être sûr que j’allais être parmi les poids légers. Une fois que c’était fait, j’ai commencé à regarder tous les gars de la division, et Dustin en fait bien entendu partie. J’ai vu son combat contre Khabib en direct et j’en ai regardé quelques autres pendant le brunch le dimanche. » a-t-il avoué pour MiddleEasy .

Saint-Denis serein mais vigilant