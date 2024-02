Boxe : La France tient son nouveau phénomène

Arnaud De Kanel

Jeudi soir, dans un Zénith de Paris totalement acquis à sa cause, Bakary Samake a poursuivi sa série d'invincibilité. Le jeune boxeur de 20 ans compte désormais 15 victoires pour 0 défaite après avoir battu aux points l'expérimenté Ahmed El Moussaoui. Entre explosion de sa cote de popularité et marge de progression toujours aussi grande, Samake a prouvé qu'il était bien le nouveau phénomène de la boxe anglaise en France.

Opposé à Ahmed El Moussaoui jeudi soir en super-welters (-69,853 kg), Bakary Samake est venu conclure une soirée réussie et organisée par son père, Issa, promoteur de l'évènement. Le phénomène de 20 ans a répondu aux attentes en résistant à Ahmed El Moussaoui, ancien champion de France et double champion d'Europe, pour s'offrir le succès le plus prestigieux de sa toute jeune carrière.

💥🇫🇷 Parnasse est présent au Zénith de Paris ce soir pour le combat de Bakary Samake ! pic.twitter.com/TlkSi5Di5M — RMC Sport Combat (@RMCSportCombat) February 22, 2024

Doumbè, Parnasse, Gazo... Samake ramène les stars au Zénith

Preuve de sa popularité grandissante (193 000 abonnés sur Instagram ), Bakary Samake a ramené du beau monde au Zénith jeudi soir. Les deux combattants français de MMA Cédric Doumbè et Salahdine Parnasse étaient présents au bord du ring tout comme les rappeurs Gradur, Gazo et Niska. Faire vendre en boxe, c'est important et l'image de Samake est en train de prendre de la valeur.

🚨🇫🇷 Doumbé est présent au Zénith de Paris pour le combat de Samake face à El Mousaoui ! pic.twitter.com/JaNrqe617W — RMC Sport Combat (@RMCSportCombat) February 22, 2024

Série d'invincibilité en cours

Vainqueur aux points (97-93, 96-94, 100-90), Bakary Samake s'est fait peur. Dominé dans les 4 premiers rounds, le natif d'Aubervilliers a su encaisser les coups avant de prendre un léger ascendant à partir du 5ème round. Toujours aussi agressif et spectaculaire, Samake a même fait saigner du crâne El Mousaoui à la fin du 8ème round. Malgré un combat très disputé et surtout très équilibré, les juges l'ont donné vainqueur à l'unanimité. Une injustice selon le clan El Mousaoui, mais l'essentiel est ailleurs pour Samake qui poursuit donc son ascension. Le prodige de 20 ans en est désormais à 15 victoires pour ses 15 premiers combats. Un bilan tout simplement exceptionnel qui fait de lui le plus grand espoir tricolore de la catégorie, et même de la boxe anglaise en général.

🚨 VICTOIRE DE SAMAKE !! QUEL COMBAT !💎🇫🇷 Le diamant français de la boxe s'impose par décision face à El Mousaoui et passe magnifiquement le 1er vrai test de sa jeune carrière !🔥 Toujours invaincu, il passe en 15-0 ! pic.twitter.com/miRGIS1VZu — RMC Sport Combat (@RMCSportCombat) February 22, 2024

Samake vise la ceinture mondiale