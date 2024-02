Un phénomène du MMA français bientôt à l’UFC ?

Arnaud De Kanel

A 26 ans, Salahdine Parnasse est l'un des meilleurs combattants de MMA français. Le natif d'Aubervilliers brille actuellement au KSW où il possède deux ceintures mais il pourrait bien changer d'organisation dans les semaines à venir. Sur les réseaux sociaux, la Atch Academy a dévoilé trois options : rester au KSW, aller au PFL ou rejoindre l'UFC.

Salahdine Parnasse arrive à un tournant de sa carrière. Le prodige du MMA français va clarifier son avenir dans les semaines à venir. Trois options sont présentes sur la table pour le double champion du KSW. Il pourrait soit rester dans la ligue polonaise ou décider d'aller ailleurs, à savoir au PFL mais aussi à l'UFC. Ce sont en tout cas les trois possibilités qui ont été annoncées par son équipe, la Atch Academy.

3 directions possibles mais UNE seule destination : Les Sommets 🏔️🔝Le futur s’annonce brillant pour le Double Champion du KSW, restez à l’affût…⏳ pic.twitter.com/6r7SlFhy0b — ATCH ACADEMY (@atchacademy) February 2, 2024

Le chemin de l'UFC pour Parnasse ?

S'il oriente son choix sur l'aspect sportif, l'UFC représente la meilleur option pour Salahdine Parnasse puisque c'est l'organisation la plus réputée. Mais Parnasse semble donner sa priorité au business. « Je ne cherche à rentrer nulle part. Je cherche juste à être bien payé », avait-il notamment écrit sur son compte X . Cet aspect semble donc compromettre sérieusement une potentielle arrivée à l'UFC puisque Dana White n'est pas réputé pour offrir des montants astronomiques sans n'avoir jamais rien prouvé dans son organisation. Stéphane Chaufourier, le patron de la Atch Academy, ne ferme tout de même pas la porte, bien qu'il ait fixé un prix prix d'entrée, à savoir 150 000$.

«Il peut y avoir de belles propositions faites par le PFL ou l’UFC»