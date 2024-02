MMA - UFC : Khamzat Chimaev interdit de territoire aux États-Unis ?

Florian Barré

Bon nombre de fans se demandent pourquoi Khamzat Chimaev ne combat que très peu à l’UFC. La réponse est simple : « Borz » ne serait actuellement pas en mesure d'entrer sur le territoire américain du fait de ses liens avec le dirigeant tchétchène sanctionné, Ramzan Kadyrov. Une relation des plus problématiques qui, selon le journaliste Karim Zidan, interdit Khamzat Chimaev de venir combattre aux États-Unis.

Le nom de Khamzat Chimaev est revenu à plusieurs reprises lors des discussions en tête d'affiche de l'UFC 300, mais Borz n'a pas pu participer en raison de la proximité de l'événement (13 avril 2024) avec le Ramadan. Il y a aussi la question de savoir si l'UFC pourrait l'amener à Las Vegas, dans le Nevada, dans le contexte politique actuel. En octobre 2023, l'un des entraîneurs de Khamzat a révélé que le poids moyen avait des difficultés de visa en raison de sa nationalité tchétchène et de son passeport russe.

MMA : Un Français à l’UFC veut rattraper Benoît Saint-Denis ! https://t.co/UObuldPwQ8 pic.twitter.com/Xyt2BzUVpl — le10sport (@le10sport) February 22, 2024

Ramzan Kadyrov sanctionné par les États-Unis

C'est apparemment la raison pour laquelle il a émigré à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. L'entraîneur n'a pas mentionné les relations étroites de Chimaev avec le controversé dirigeant tchétchène. En décembre 2020, le Département d'État américain a sanctionné Ramzan Kadyrov pour de multiples violations des droits humains, notamment des actes de torture, des disparitions forcées et des exécutions extrajudiciaires. D'autres séries de sanctions et de restrictions de visa visant les associés de Kadyrov ont été annoncées après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. Ils ont spécifiquement désigné les promotions et les équipes de MMA de Kadyrov comme lui procurant « fierté et profit ».

Chimaev met à mal sa carrière en s’affichant avec Kadyrov