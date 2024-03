MMA : Quel avenir pour Jon Jones à l’UFC ? Son plus grand rival se prononce

Florian Barré

Le week-end dernier, Jon Jones affirmait lors de l’événement PFL vs. Bellator qu’il souhaitait battre Francis Ngannou avant la fin de sa carrière. Une révélation surprenante qui a fait beaucoup parler. Ainsi, Daniel Cormier, l’un de ses plus grands rivaux à l’UFC, s’est lâché sur le sujet. L’ancien double champion de la promotion ne voit pas « Bones » parvenir à ses fins au vu de la tournure que prend la carrière du Camerounais.

Alors qu’il devait affronter Stipe Miocic le 11 novembre dernier, Jon Jones s’est gravement blessé au pectoral. Pour l’heure, aucune date n’a été annoncée pour le retour des deux hommes dans l’octogone. Néanmoins, Bones a fait son apparition lors de l’événement PFL vs. Bellator et a répondu aux questions d’ ESPN . Dans l’entretien, il s’est livré sur la suite de sa carrière en affirmant qu’il battra Stipe Miocic, puis Tom Aspinall, puis Francis Ngannou.

« Jones a encore beaucoup à offrir à l’UFC »

Forcément, cette déclaration a suscité d’innombrables réactions. Sur sa chaîne YouTube, Daniel Cormier a réagi : « Au départ, il a dit que le combat contre Stipe serait le dernier. Je pensais, comme tant d’autres, que nous devions le voir se battre contre Tom Aspinall. Il semble désormais ouvert à cela. Il ne semble pas que le combat contre Stipe marque la fin de sa carrière. Je pense que Jon Jones a encore beaucoup à offrir à l’UFC. Je crois que Jon Jones, à son âge, peut se battre pendant encore quelques années. Je crois qu’il y a de gros combats à venir pour lui. »

DC abandonne l’idée d’avoir un combat Jones vs. Ngannou