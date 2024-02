WWE - AEW : Jeff Hardy et son frère Matt intenables après un show

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Jeff Hardy a connu une grosse frayeur il y a quelques jours à l’occasion d’un match contre Sammy Guevara, ce dernier ratant son Shooting Star Press depuis la troisième corde et heurtant en pleine face son adversaire. De quoi susciter la colère de ce dernier et de son frère après la rencontre.

Désormais à l’AEW, Jeff Hardy disputait son cinquième match de l’année mercredi dernier à l’occasion des enregistrements de Rampage , son quatrième consécutif en solo. Opposé à Sammy Guevara, l’ancienne star de la WWE a quitté le ring avec le visage ensanglanté, heurté de plein fouet par la jambe de son adversaire qui a raté son Shooting Star Press de la troisième corde. Une blessure légitime qui a suscité l’inquiétude, alors que Jeff Hardy semblait clairement sonné après sa défaite, ce qui ne l’a pas empêché d’interpeller Sammy Guevara.

Le genou de Sammy Guevara qui vient heurter directement le visage Jeff Hardy lors des enregistrements de #AEWRampage. On espère que tout va bien…pic.twitter.com/PDgAAEMdlH — Bernard Colas (@BernardCls) February 15, 2024

Les Hardys visiblement en colère

Dans un état second après le choc, Jeff Hardy a invectivé le talent de l’AEW avec son frère Matt, se plaignant de l’action ratée. Un véritable coup de gueule ou une mise en scène improvisée en vue d’une future rivalité ? En attendant la malédiction impliquant Sammy Guevara et les frères Hardy est elle bien réelle.

Jeff and Matt Hardy flip off Sammy Guevara after the botch that knocked out Jeff pic.twitter.com/Wl2TnbFXuJ — Wrestlelamia.com (@wrestlelamia) February 16, 2024

« Il semble que la malédiction Sammy Guevara-Hardy soit réelle »