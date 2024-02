Catch : C’est inédit, un match de légende se dessine à la WWE !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Rien n’est impossible du côté de la WWE. Les fans de catch en ont encore eu la preuve en novembre dernier avec l'arrivée surprise de CM Punk, parti dix ans plus tôt. Un retour qui pourrait alors permettre la construction d’un match inédit et rêvé par beaucoup depuis de longues années...

Le 25 novembre dernier, les spectateurs de la Allstate Arena assistaient à un moment de légende avec le retour de CM Punk, permettant aux fans d'imaginer une longue liste de matchs XXL et inédits impliquant l’ancien champion du monde de la WWE. On y retrouve sur celle-ci une confrontation de légende avec ‘Stone Cold’ Steve Austin, longtemps fantasmée et désormais crédible, d’autant que le Hall of Famer semble partant pour revenir sur le ring et y retrouver CM Punk.



« Je ne vais donc pas m'asseoir ici et dire non à quoi que ce soit »

Interrogé par ESPN , la légende de la WWE a refusé d’écarter l’idée de remonter sur le ring, lui qui est déjà sorti de sa retraite il y a deux ans à l’occasion de WrestleMania 38. « J'ai dit que je ne monterais plus jamais sur un ring à moins que toutes les étoiles ne s'alignent. Et pour une raison ou une autre, elles se sont toutes alignées. Et à l'âge de 57 ans, j'ai été la tête d'affiche de la première soirée de WrestleMania , s’est souvenu ‘Stone Cold’, en référence à son match contre Kevin Owens, 19 ans après son dernier combat. Je n'aurais jamais pensé faire ça un jour. Si vous m'aviez dit ça quand j'ai pris ma retraite en [2003], j'aurais répondu : "Tu es fou". Je ne vais donc pas m'asseoir ici et dire non à quoi que ce soit, parce qu'il ne faut jamais dire jamais dans ce business fou qu'est le catch . »

« CM Punk ? Ce serait un bon match », estime ‘Stone Cold’

Alors qu’il a reconnu avoir une idée de son adversaire pour un ultime match à la WWE, sans pour autant le nommer, ‘Stone Cold’ Steve Austin a néanmoins reconnu qu’un face à face avec CM Punk « serait un bon match ». Loin de faire l’unanimité dans le monde du catch, l’autoproclamé ‘ Best in the World ’ bénéficie du soutien du Hall of Famer : « J'aime bien Punk, et je pense que Punk m'aime bien - tant qu'il peut encaisser un Stunner , s’est-il amusé. Je le considère comme un grand ami, un grand homme et un grand catcheur qui a eu une grande carrière. Nous verrons bien. » Tous les deux connus pour ne pas avoir leur langue dans la poche, faisant d’eux des figures de rébellion durant deux époques différentes, ‘Stone Cold’ et CM Punk ont toujours été liés et leur confrontation sur un ring reste qualifiée de « dream match » (match de rêve) par les fans malgré les années passées.