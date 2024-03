WWE - WrestleMania : La surprise monumentale qui se prépare !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Les 6 et 7 avril prochain, la WWE fêtera les 40 ans de son show spectaculaire WrestleMania, qui s’étend désormais sur deux soirs. Un invité de marque sera présent pour l’occasion en la personne de Dwayne ‘The Rock’ Johnson, dont le retour sur le ring est attendu. Et il pourrait ne pas être l’unique grand nom du catch à faire son come-back.

40 ans, ça se fête ! Considéré comme le Super Bowl du catch, WrestleMania est organisé cette année du côté du Lincoln Financial Field de Philadelphie avec un programme excitant sur le papier. Cody Rhodes tentera de prendre sa revanche sur Roman Reigns dans le main event de la deuxième soirée, deux hommes qui pourraient se retrouver dès la veille avec Seth Rollins dans le camp du prétendant et Dwayne ‘The Rock’ Johnson aux côtés du champion dans un match par équipe. Cela fait onze ans que l’acteur hollywoodien n’a plus pris part à un gros match, affrontant John Cena en 2013, déjà à WrestleMania. Les deux hommes pourraient justement avoir l’occasion de se côtoyer à Philadelphie.

WWE : John Cena négocie un gros coup à l’AEW ! https://t.co/g3gI2WmVra pic.twitter.com/EB1jsu34qe — le10sport (@le10sport) March 7, 2024

« Je suis libre ce jour-là »

Si la présence de The Rock est d’ores et déjà confirmée à WrestleMania XL, celle de John Cena n’est pas prévue officiellement. Le catcheur de 46 ans, lui aussi reconverti comme acteur, a repris le chemin des studios en novembre dernier après une pige de plusieurs mois à la WWE rendue possible grâce à la grève des comédiens à Hollywood. Cependant, The Champ semble vouloir faire partie de la 40e édition du plus grand rendez-vous annuel de l’organisation reine du catch. « Les gens parlent de WrestleMania 40. Ils spéculent sur le fait que The Rock et moi serons sur le ring à Philadelphie pour WrestleMania 40. Ils vont continuer à parler jusqu'à ce que ça arrive. Nous ne le savons pas encore », a réagi avec amusement John Cena mercredi soir sur le plateau du Tonight Show , Jimmy Fallon insistant auprès de son invité. « C'est le 6 avril à Philadelphie. Je sais exactement où c'est. Je suis libre ce jour-là. Je dis juste ça comme ça. Je vous le dis, à vous qui êtes là. Maintenant, l'énergie revient un peu. Le suspense monte. Peut-être que vous ne me verrez pas là-bas », a ajouté John Cena, mimant son geste mythique du 'You Can't See Me'.

🗣️ John Cena : « #WrestleMania ? C'est le 6 avril à Philadelphie. Je sais exactement où c'est. Je suis libre ce jour-là. Je dis ça comme ça »pic.twitter.com/Ae8cIBUfzJ — Bernard Colas (@BernardCls) March 7, 2024

Apparition surprise en vue à WrestleMania ?