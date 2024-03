WWE : John Cena négocie un gros coup à l’AEW !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Éloigné des rings pour se focaliser sur sa carrière d’acteur, John Cena n’en oublie pas son premier amour. S’il réapparaît épisodiquement au sein de l’organisation reine du catch, The Champ suit également la concurrence et n’a pas caché son admiration pour l’une des stars de l'AEW, qu’il verrait bien du côté de la WWE.

Lancée en 2019, l'AEW a dynamisé le monde du catch et s’est imposée en quelques mois comme une alternative solide à la WWE. Si la fédération présidée par Tony Khan peut compter dans ses rangs sur d’anciennes stars de la WWE, à l’instar de Chris Jericho, Jeff Hardy, Bryan Danielson ou encore Jon Moxley, d’autres jeunes pousses ont su se faire une place, à commencer par Maxwell Jacob Friedman, aka MJF, qui a connu une ascension fulgurante jusqu’à son règne de 406 jours comme champion du monde. Un talent qui semble destiné à rejoindre à terme la WWE, lui qui n’a pas hésité par le passé à draguer ouvertement la compagnie. Un transfert que voit d’un très bon œil John Cena.

« Peut-être que nous pourrons te faire jouer pour la bonne équipe un jour »

Si ses apparitions à la WWE sont désormais rares en raison de sa reconversion d’acteur, John Cena garde néanmoins un œil sur la compagnie de catch qui l’a révélé, ainsi que sur la concurrence ! En décembre dernier, le 16 fois champion du monde avait été aperçu aux côtés de MJF à l’occasion de l’avant-première du film The Iron Claw racontant l’histoire tragique de la famille Von Erich. Trois mois plus tard, John Cena est revenu sur cette rencontre, vantant les qualités de l’ancien champion de la All Elite Wrestling. « Je savais qu'il serait là. Je ne pense pas que l'ancien moi se serait associé à lui juste à cause de la façon dont j'étais à la WWE. Je suis toujours de la WWE, mais il y a de la place pour la concurrence et c’est génial », a-t-il raconté dans le podcast Insight With Chris Van Vliet , avant de détailler leur discussion.

« Il n'aurait pas pu être plus cordial. Nous nous sommes rencontrés et je me suis éloigné pour prendre des photos, puis nous avons été éloignés pour faire tout le reste avant même que j'aille le voir. J'ai dit : "Attends. Donnez-moi deux minutes". Je lui ai serré la main. Je lui ai dit : "Je suis vraiment désolé. Pardonne mon ignorance, je ne savais pas à quoi m'attendre de ta part aujourd'hui. Tu es quelqu’un de classe. Je n'arrive pas à croire que tu es aussi professionnel. C'est juste mon ignorance. Je suis désolée d'avoir eu ce jugement. Je tiens à te remercier d'avoir été si spécial. Merci d'avoir embelli ma soirée », a confié John Cena, qui a ensuite pu recroiser MJF, de quoi lui permettre de lancer un appel du pied à la star de l'AEW en vue d’une arrivée à la WWE : « 'Peut-être que nous pourrons te faire jouer pour la bonne équipe un jour'. Il est indéniable qu’il fait du bon travail et je ne pense pas que je devrais l’ignorer. Honnêtement, j’ai été stupéfait par son professionnalisme. »

