MMA - UFC : Avant son combat, Saint-Denis met Poirier en garde !

Dans moins de 96 heures, nous connaîtrons le vainqueur de l’affrontement entre Benoît Saint-Denis et Dustin Poirier. Le Nîmois, qui reste sur six victoires consécutives, dont des succès contre Thiago Moises et Matt Frevola, aura à coeur de montrer toute l’étendue de son talent face à une légende de l’UFC. À Miami, samedi soir, l’actuel 12e des poids légers visera un top 5 et prévient encore une fois son adversaire qu’il n’est pas là pour faire de la figuration.

Si l’on qualifie souvent Benoît Saint-Denis de guerrier dans l’octogone, ce n’est pas pour rien. L’ancien membre des forces spéciales reste sur six finishs de rang à l’UFC et compte bien réitérer la chose contre Dustin Poirier, numéro 3 chez les lightweights. Le « God of War » est capable d’encaisser des coups comme peu d’autres athlètes peuvent le faire et refusera toujours de se soumettre, comme si la douleur n’existait pas chez lui.

La ceinture en ligne de mire

En face, le combattant américain de 35 ans, originaire de la Louisiane, reste sur une défaite contre Justin Gaethje pour la ceinture BMF et n’a jamais perdu deux fois de suite. Quoi qu’il en soit, le combat entre les deux hommes s’annonce fou. L’un veut continuer de faire ses gammes jusqu’au titre quand l’autre aimerait ne pas voir sa legacy entachée et obtenir ce qui pourrait être une dernière opportunité pour la ceinture des poids légers.

« Ça va être violent »