MMA - UFC : Avant son combat, Saint-Denis délivre les forces et les faiblesses de Poirier

Florian Barré

Benoît Saint-Denis s’apprête à vivre l’une des semaines les plus importantes de sa vie, avec au sommet, un combat légendaire contre Dustin Poirier le 9 mars. L’ancien militaire, qui combattra à Miami en main-event du 299e pay-per-view de l’UFC, est prêt à relever le défi le plus fou de son début de carrière. En attendant, le « God of War » fait le tour des médias pour livrer son ressenti. Pour son sponsor Unibet, il a pu évoquer les forces et faiblesses de son rival.

Le 9 mars, Benoît Saint-Denis combattra à l’UFC pour la quatrième fois en huit mois. Un rythme effréné pour le natif de Nîmes qui veut monter au sommet de la division des poids légers le plus rapidement possible. Mais pour détrôner Islam Makhachev, il faudra d’abord passer sur le corps de Dustin Poirier, bien connu pour son mental de guerrier une fois dans la cage. Alors qu’il reste sur une défaite contrer Justin Gaethje, The Diamond compte bien réagir, lui qui n’a jamais connu deux revers de rang depuis le début de sa carrière.

« Il y a un des deux qui va tomber »

Pour autant, face à l’Américain, BSD croît pleinement en ses chances. Ainsi, il a cerné les forces et les faiblesses du Diamond , comme il l’a révélé dans un entretien réservé à Unibet : « Les points forts de Dustin Poirier, je dirai que c’est sa précision et sa puissance de frappe. Le fait qu’il soit complet, qu’il ait énormément d’expérience, que ce soit un habitué des grands rendez-vous et des 25 minutes. Maintenant, son point faible, c’est que ça fait très longtemps qu’il est là-haut et moi j’ai très faim. Je n’ai pas pour intention de redescendre, ni lui, mais il y a un des deux qui va tomber. »

Une progression fulgurante !